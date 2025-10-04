Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto in seguito a un grave episodio di violenza domestica avvenuto nel pomeriggio di ieri a Guagnano, in provincia di Lecce. Un uomo di 49 anni, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito la ex moglie presso la sua abitazione, minacciandola e colpendola fisicamente. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per la donna e il figlio minore presente.

La fonte: l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Lecce ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna residente a Guagnano. La segnalazione riguardava un tentativo di intrusione e aggressione da parte dell’ex marito, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi e sottoposto a misure restrittive.

I fatti: minacce e aggressione davanti al figlio minore

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, l’uomo, incurante dei precedenti provvedimenti giudiziari, ha tentato con la forza di entrare nell’abitazione della ex moglie. La donna, visibilmente scossa, ha raccontato ai militari che l’ex marito l’ha minacciata di morte brandendo un bastone. Approfittando dell’arrivo dello scuolabus che riportava a casa il figlio minore della coppia, l’uomo ha colto l’occasione per aggredire la donna alle spalle, strattonandola per i capelli e colpendola con un pugno al collo, provocandole una caduta a terra.

L’arresto: individuato e fermato dai Carabinieri

Grazie a una rapida attività di ricerca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina sono riusciti a individuare l’aggressore nei pressi dell’abitazione della vittima, mentre tentava di allontanarsi. L’uomo è stato immediatamente fermato e arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che ha assunto la direzione delle indagini.

Le condizioni della vittima: soccorsa e curata in ospedale

La donna, dopo l’aggressione, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata presso l’Ospedale di Copertino. I medici le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’episodio ha avuto un forte impatto emotivo sia sulla vittima sia sul figlio minore, presente al momento dell’aggressione.

Precedenti e misure di prevenzione

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex moglie, misura che avrebbe dovuto impedire episodi di stalking e violenza. Tuttavia, la violazione di tale divieto ha portato a una nuova escalation di minacce e aggressione, culminata nell’arresto e nel trasferimento in carcere.

Le indagini in corso

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità dell’uomo arrestato. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e valutare la posizione dell’indagato.

IPA