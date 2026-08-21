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È stato eseguito un fermo per tentato omicidio a Ravenna, dove è stato individuato un cittadino tunisino ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 agosto a Milano Marittima. L’uomo è stato fermato nel pomeriggio del 19 agosto, dopo accurate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, a seguito di una violenta lite in strada culminata con il ferimento grave di un cittadino albanese.

Le indagini e il fermo: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio intorno all’una di notte del 16 agosto, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo straordinario del territorio a Milano Marittima è stata avvicinata da un passante. Quest’ultimo ha riferito di aver assistito a un accoltellamento avvenuto in strada, nei pressi di Piazza Napoli. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e la vittima, un cittadino albanese di circa quaranta anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

La dinamica dell’aggressione

Dai primi accertamenti effettuati sul posto, è emerso che la lite tra i due uomini sarebbe degenerata rapidamente. Uno dei contendenti, armato di un coltello a serramanico, ha colpito ripetutamente l’altro, provocandogli ferite da taglio all’addome, al torace, alla guancia sinistra, all’orecchio e causandogli anche fratture costali. Il referto medico ha certificato la gravità delle lesioni, tanto che la prognosi iniziale è stata di trenta giorni e la vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza.

L’identificazione del sospettato

All’arrivo delle altre pattuglie, l’autore dell’aggressione si era già dileguato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna e condotte dalla Squadra Mobile, sono partite immediatamente. Gli agenti hanno visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, ma queste non hanno fornito elementi utili all’identificazione. Decisive sono state invece le dichiarazioni della vittima, raccolte dopo il miglioramento delle sue condizioni, e quelle del testimone che aveva dato l’allarme. Entrambi hanno fornito dettagli convergenti sull’aspetto dell’aggressore e la vittima ha anche indicato un nome di battesimo conosciuto di vista.

Le ricerche e il fermo

Grazie alle informazioni raccolte, la Polizia ha effettuato un’analisi delle banche dati, restringendo il campo a una lista di possibili sospettati. Tra questi, la vittima e il testimone hanno riconosciuto senza esitazione un cittadino tunisino, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti. Sono quindi stati organizzati servizi di perlustrazione mirati su tutto il litorale cervese.

Nel pomeriggio del 19 agosto, in un parco pubblico nella località Tagliata di Cervia, gli agenti hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita. Dopo averlo avvicinato, lo hanno fermato e condotto in Questura per l’identificazione.

Presso gli uffici della Polizia di Stato, il sospettato è stato sottoposto a fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici. Gli accertamenti hanno confermato la piena corrispondenza tra l’uomo fermato e la persona indicata dalla vittima e dal testimone come autore del tentato omicidio. Nonostante le ricerche, l’arma utilizzata per l’accoltellamento non è stata rinvenuta.

Le accuse e la situazione attuale

Alla luce degli elementi raccolti, la Squadra Mobile ha proceduto al fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Al momento, non sono emersi elementi utili a chiarire il movente della violenta lite. La vittima è ancora ricoverata presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, mentre il cittadino tunisino è stato trasferito nella Casa Circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella tarda mattinata odierna.

Polizia