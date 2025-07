Agguato a Nettuno e giovane gambizzato a colpi di pistola, catturato e arrestato l'aggressore ventenne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato omicidio ad Anzio. Un giovane di vent’anni è stato fermato con l’accusa di aver sparato a un coetaneo a Nettuno, ferendolo gravemente.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato Anzio Nettuno, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Velletri. L’episodio risale al 9 febbraio, quando un giovane è stato ferito da un colpo di pistola in via Rosario Livatino. Gli inquirenti hanno ricostruito che, nella tarda serata di quella domenica, la vittima è stata avvicinata da un ragazzo che, dopo averla colpita con il calcio dell’arma alla testa, le ha sparato a una gamba, fuggendo poi a bordo di un’auto.

La vittima e le conseguenze

Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino e successivamente sottoposto a un’operazione d’urgenza in un altro nosocomio. Qui, è rimasto in prognosi riservata per più di 20 giorni.

Il cerchio si stringe

Le indagini avviate dagli agenti del Commissariato Anzio – Nettuno hanno portato sin da subito a stringere il cerchio intorno a un ventenne del posto, noto per la sua attività nell’ambito della criminalità locale. I gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico sono stati racchiusi in un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare in carcere.

Il provvedimento restrittivo

L’indagato, già detenuto presso la casa circondariale di Frosinone, è stato quindi raggiunto dal nuovo provvedimento restrittivo, notificatogli questa mattina dagli agenti dello stesso Commissariato. Si precisa, per completezza, che lo stesso debba ritenersi presunto innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Anzio.

IPA