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Un 19enne sarebbe stato aggredito con un coltello a Palermo per motivi di gelosia. I Carabinieri hanno arrestato un 20enne e denunciato altri due giovani, di 19 e 18 anni, che secondo gli investigatori avrebbero preso parte all’aggressione. L’ipotesi di reato è tentato omicidio in concorso.

L’aggressione e le indagini a Palermo

L’intervento è scattato dopo una violenta aggressione avvenuta in via Rosario Gregorio. Hanno operato insieme i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza, del Nucleo Radiomobile del Gruppo e delle Stazioni di Piazza Marina, Oreto, Brancaccio e Villagrazia.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte nell’immediatezza hanno permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica. Il 20enne, già noto alle forze dell’ordine e accompagnato dai due presunti complici, avrebbe affrontato la vittima, anche lei 19enne, e l’avrebbe colpita all’addome con un coltello “a farfalla”, con una lama lunga circa dieci centimetri. Dopo l’aggressione, i tre si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno consentito di rintracciare i tre giovani in breve tempo.

Il movente dell’accoltellamento

Durante la perquisizione nell’abitazione del 20enne, i militari hanno sequestrato un’arma ritenuta verosimilmente quella utilizzata, sulla quale sono state trovate tracce di sangue.

Sono stati inoltre acquisiti gli indumenti che il giovane avrebbe indossato durante l’aggressione e i telefoni cellulari di tutte le persone coinvolte.

I provvedimenti

Gli accertamenti hanno ricondotto il movente della presunta azione a ragioni di gelosia: al centro ci sarebbe una passata relazione sentimentale tra la vittima e una 25enne, attuale fidanzata dell’arrestato. I

l giovane è stato trasferito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, nella Casa circondariale Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida. I due presunti complici sono stati denunciati a piede libero. I tre sono al momento indiziati, seppure gravemente, del reato di tentato omicidio in concorso.

IPA