È di sei ordinanze di custodia cautelare il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra mobile di Roma, che ha portato all’arresto di una banda composta da due maggiorenni e quattro minorenni con l’accusa di tentato omicidio in concorso. La vittima, un giovane coinvolto negli ambienti dello spaccio di stupefacenti, è stata attirata in un parco del quartiere Don Bosco con la scusa di uno scambio droga-denaro e poi brutalmente aggredita.

La dinamica dell’aggressione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da una complessa attività investigativa che ha permesso di ricostruire le fasi dell’agguato e di individuare i responsabili.

L’episodio si è verificato nel quartiere Don Bosco di Roma, dove la vittima è stata attirata con il pretesto di uno scambio di droga e denaro. Una volta giunto su una panchina all’interno del parco, il giovane è stato bloccato da uno dei maggiorenni del gruppo. A quel punto, gli altri componenti della banda, nascosti tra la vegetazione, sono usciti allo scoperto e hanno dato inizio a un violento pestaggio.

La vittima è stata colpita ripetutamente con calci, pugni e persino con una spranga di ferro. Nel disperato tentativo di sottrarsi all’aggressione, il giovane è stato infine trafitto alla schiena con un fendente sferrato da uno dei minorenni.

Le indagini e l’arresto dei responsabili

Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda attraverso accertamenti tecnici, l’analisi delle testimonianze raccolte e il ritrovamento della spranga di ferro utilizzata durante l’aggressione. Questi elementi hanno consentito di attribuire a ciascuno degli indagati il ruolo svolto nel regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio.

Alla base dell’imboscata vi sarebbe stato il mancato incasso di una partita di droga affidata alla vittima da uno degli indagati e andata persa in seguito all’arresto del giovane pusher. Questo episodio avrebbe innescato la violenta reazione del gruppo, culminata nell’aggressione.

Le misure cautelari e le indagini in corso

Per i due maggiorenni coinvolti si sono aperte le porte del carcere, mentre i quattro minorenni sono stati accompagnati nell’Istituto penale minorile della Capitale. Le indagini, tuttavia, non si sono concluse: gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare eventuali altri partecipanti all’agguato rimasti ignoti.