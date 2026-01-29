Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ha seguito una donna di 92 anni di ritorno dal mercato di piazza Nizza a Torino e l’ha rapinata nell’androne di casa. Per questo un uomo di 57 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. I fatti risalgono al 6 novembre scorso, intorno a mezzogiorno, nel quartiere San Salvario. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Torino Borgo San Salvario, l’uomo avrebbe notato l’anziana mentre percorreva via Nizza e, dopo aver attraversato la carreggiata, avrebbe cambiato direzione per seguirla fino all’ingresso dell’abitazione. Nell’androne l’ha sorpresa alle spalle, facendola cadere a terra e strappandole il portafoglio, per poi darsi alla fuga. Le indagini, basate sul racconto della vittima e di alcuni testimoni, oltre che sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno permesso di identificare il presunto autore della rapina.