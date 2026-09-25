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Tre minorenni sono stati sottoposti a misure cautelari a Milano, dove sono stati contestati i reati di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un giovane di diciotto anni. L’episodio si è verificato il 4 giugno scorso e ha visto coinvolti due ragazzi di diciotto e diciassette anni e una ragazza diciassettenne, ritenuti responsabili, a vario titolo, dell’aggressione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale per i Minorenni su richiesta della Procura.

L’agguato nel parcheggio cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima, un giovane italiano di diciotto anni, che ha raccontato di essere stato vittima di una violenta aggressione da parte di un gruppo di coetanei. Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno avviato immediatamente le attività investigative, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori di via Perotti, la vittima sarebbe stata attirata con un pretesto in una zona appartata di un parcheggio cittadino. Qui, il giovane è stato raggiunto dagli indagati e successivamente aggredito. Durante l’azione, gli sono stati sottratti alcuni effetti personali, mentre la violenza subita gli ha procurato lesioni certificate da referti medici.

Le prove raccolte dagli investigatori

L’attività investigativa si è basata su diversi elementi: le dichiarazioni della persona offesa, gli accertamenti sanitari, l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area e le successive attività di individuazione fotografica. Tutto ciò ha permesso di raccogliere un quadro indiziario solido nei confronti dei presunti responsabili.

Le misure cautelari disposte dal giudice

Alla luce delle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari. Per i due ragazzi indagati è stata disposta la misura della custodia cautelare nell’Istituto Penale Minorile. Per la terza indagata, invece, è stata applicata la misura cautelare delle prescrizioni, con specifici obblighi comportamentali e di controllo.

Il ruolo della Procura e della Polizia

L’intera operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha seguito passo dopo passo le indagini condotte dagli agenti del Commissariato Greco Turro. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i presunti responsabili in tempi rapidi, assicurando così una risposta tempestiva e concreta all’episodio di rapina e lesioni ai danni del giovane cittadino.

IPA