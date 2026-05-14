Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati in flagranza di reato quattro cittadini extracomunitari per rapina aggravata e lesioni personali dolose ai danni di un connazionale: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Ventimiglia. L’aggressione è avvenuta in via Tenda, nei pressi del cimitero comunale, subito dopo la distribuzione dei pasti ai migranti. La vittima, regolare sul territorio nazionale, è stata colpita con calci e pugni e derubata del cellulare. I responsabili sono stati arrestati e il telefono recuperato.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, poco dopo le 19.00, in via Tenda a Ventimiglia. Dopo la consueta distribuzione di pasti destinati ai migranti, uno di loro, regolarmente soggiornante in Italia, si era appartato per rilassarsi nei pressi del cimitero comunale. In quel momento, quattro cittadini extracomunitari, anch’essi in regola con le norme sul soggiorno, lo hanno aggredito improvvisamente e senza alcun motivo apparente.

L’aggressione e la rapina

La vittima è stata colpita con estrema violenza: i quattro aggressori si sono scagliati contro di lui con calci e pugni, provocandogli lesioni al volto e all’arcata dentaria, con conseguente fuoriuscita di sangue. Durante l’aggressione, gli hanno sottratto il cellulare. Alcuni residenti della zona, richiamati dalle urla e dalla concitazione, sono accorsi sul posto, ma hanno potuto solo assistere impotenti alla scena, fino all’arrivo tempestivo degli agenti della squadra investigativa del Commissariato di Ventimiglia.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti, già in servizio nel circondario, sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare i quattro responsabili proprio mentre tentavano la fuga. Nel tentativo di disfarsi delle prove, i malviventi avevano lanciato il cellulare rubato in un contenitore di ghisa per la raccolta dei rifiuti, nel tentativo di allontanare ogni sospetto. Tuttavia, la Polizia ha recuperato il telefono e ha dichiarato i quattro in stato di arresto per rapina aggravata e lesioni personali dolose in concorso.

I soccorsi e le condizioni della vittima

La vittima dell’aggressione è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata al pronto soccorso di Bordighera. Dopo le cure del caso, è stata dimessa con una prognosi di 9 giorni per le lesioni riportate al volto e all’arcata dentaria.

Gli investigatori del Commissariato hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti e hanno riferito quanto accaduto al Pubblico Ministero della Procura di Imperia. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i quattro arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Sanremo in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

IPA