Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro provvedimenti di DASPO “fuori contesto” il bilancio delle misure adottate dal Questore della Provincia di Varese nei confronti dei responsabili di una violenta rissa culminata in un tentato omicidio a Besano. I destinatari, già arrestati, sono stati ritenuti socialmente pericolosi e per quattro anni non potranno accedere a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale.

Le misure di prevenzione: DASPO fuori contesto per i responsabili

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Paolo Iodice ha firmato quattro provvedimenti di DASPO “fuori contesto” nei confronti dei soggetti coinvolti nella grave rissa avvenuta nel Comune di Besano. Questa particolare misura di prevenzione viene applicata a persone ritenute socialmente pericolose, anche quando i reati commessi non sono collegati a eventi sportivi. L’obiettivo è prevenire che la loro pericolosità possa manifestarsi negli stadi o in altri impianti sportivi, mettendo a rischio l’ordine pubblico.

I quattro responsabili della rissa sono stati già individuati e arrestati dai Carabinieri. Successivamente, la Divisione Anticrimine della Questura di Varese ha condotto un’approfondita attività istruttoria, che ha permesso di accertare la concreta e attuale pericolosità sociale dei soggetti coinvolti. Per uno di loro è stato anche riscontrato un legame attivo con un gruppo ultras della provincia, elemento che ha contribuito alla decisione di applicare il DASPO.

Divieto di accesso alle manifestazioni sportive

Sulla base delle risultanze investigative, il Questore ha disposto che tutti e quattro i soggetti non potranno accedere a nessuna manifestazione sportiva su tutto il territorio nazionale per quattro anni. Questa misura mira a impedire che episodi di violenza come quello avvenuto a Besano possano ripetersi in contesti sportivi, dove la presenza di persone socialmente pericolose rappresenta un rischio per la sicurezza collettiva.

La spirale di violenza: dall’aggressione al tentato omicidio

La vicenda ha avuto inizio quando due uomini hanno aggredito un minore straniero, colpendolo ripetutamente al volto e causandogli la frattura delle ossa nasali. Il giorno seguente, la situazione è degenerata ulteriormente: gli stessi aggressori hanno investito volontariamente con un’auto un altro cittadino straniero, legato al minore, e hanno continuato a colpirlo con calci e pugni mentre era a terra.

In risposta, per vendicare il minore, due cittadini stranieri hanno teso un agguato in pubblica via a uno dei rivali, colpendolo violentemente alla testa con un’accetta. Solo la particolare conformazione del cranio della vittima ha impedito che il colpo, chiaramente finalizzato a uccidere, avesse esiti letali.

Il ruolo della Divisione Anticrimine e le motivazioni del DASPO

La Divisione Anticrimine della Questura di Varese ha svolto un ruolo centrale nell’istruttoria che ha portato all’emissione dei provvedimenti di DASPO. Gli accertamenti hanno evidenziato la pericolosità attuale dei soggetti, confermata anche dal legame di uno di loro con un gruppo ultras. Questi elementi hanno motivato la scelta di applicare la misura di prevenzione personale, vietando l’accesso a manifestazioni sportive per quattro anni.

Prevenzione e sicurezza: l’importanza del DASPO fuori contesto

Il DASPO “fuori contesto” rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione di episodi di violenza e per la tutela dell’ordine pubblico, anche al di fuori degli stadi. La misura, adottata in seguito a reati commessi in ambiti estranei al contesto sportivo, mira a evitare che soggetti socialmente pericolosi possano trasferire la loro condotta violenta in occasioni di eventi sportivi, dove il rischio di escalation è elevato.

Conclusioni

L’adozione dei quattro provvedimenti di DASPO “fuori contesto” a Varese segna un importante passo nella strategia di prevenzione e contrasto alla violenza. L’intervento delle forze dell’ordine e della Questura dimostra l’attenzione delle istituzioni verso la sicurezza pubblica e la volontà di impedire che episodi di rissa e tentato omicidio possano avere ripercussioni anche in altri ambiti della vita sociale.

IPA