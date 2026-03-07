Agguato di camorra a Marano di Napoli, chi era l'uomo vicino al noto clan freddato in centro in pieno giorno

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Agguato a Marano, in provincia di Napoli. Un uomo di 79 anni, Castrese Palumbo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Per gli inquirenti si tratterebbe di un omicidio legato agli ambienti della camorra: la vittima, conosciuto con il soprannome di “Svitapierno”, era ritenuto vicino al clan dei Nuvoletta.

Agguato di Camorra a Marano di Napoli

Nuovo agguato di camorra in pieno giorno a Marano, Napoli. Nella mattinata di sabato 7 marzo un uomo di 79 anni, Castrese Palumbo, è stato freddato in un raid poco dopo le 11.

L’omicidio è avvenuto in via Svizzera, all’incrocio con corso Europa, in una delle zone più frequentate e principali della città. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo era il cognato dello storico boss Angelo Nuvoletta.

La ricostruzione dell’omicidio

Palumbo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava sulla sua auto, una Toyota Yaris. Il suo cadavere è stato trovato al lato guida: l’uomo sarebbe stato sorpreso da alcuni sicari arrivati a bordo di una moto con il volto coperto. Questi ignoti avrebbero esploso diversi colpi che avrebbero raggiunto la vittima alla testa, uccidendola sul colpo.

Sul luogo dell’agguato sono stati trovati 12 bossoli calibro 9. Le indagini sono in capo ai carabinieri che dovranno individuare i responsabili e chiarire il movente. Secondo le loro prime ricostruzioni, i fatti farebbero pensare a un’azione mirata.

Tra le piste analizzate c’è quella che lega l’omicidio alle dinamiche camorristiche dell’area di Marano. Castrese Palumbo aveva diversi precedenti penali ed era ritenuto elemento del clan Nuvoletta.

Chi era la vittima

La vittima dell’agguato di camorra si chiamava Castrese Palumbo, aveva 79 anni e numerosi precedenti penali.

Era stato accusato di ricettazione, spendita di banconote false, detenzione illegale di armi e reati in materia di stupefacenti. Per gli inquirenti era vicino alla famiglia Nuvoletta, uno dei clan storici dell’area nord di Napoli.

In passato era stato collegato a reati associativi e arrestato per traffico di droga. Nel 2003 poi Palumbo era stato condannato a 13 anni di reclusione. Suo figlio morì suicida nel carcere fiorentino di Sollicciano nel 2010.