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Eseguito un arresto a Triggiano (Bari) per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco. L’uomo, indiziato di aver sparato quattro colpi contro la vittima la sera di Santo Stefano, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura. L’episodio sarebbe maturato per futili motivi e con premeditazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine è partita subito dopo l’episodio avvenuto la sera di Santo Stefano dello scorso anno. Gli investigatori hanno utilizzato sia metodi tradizionali che strumenti tecnici, come intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre a un’attenta analisi della rete relazionale della vittima e delle immagini di videosorveglianza raccolte nei pressi dell’abitazione.

L’aggressione e la dinamica dell’evento

Secondo quanto ricostruito, il destinatario del provvedimento restrittivo si sarebbe recato presso l’abitazione della vittima, esplodendo contro di lui quattro colpi d’arma da fuoco, di cui tre lo hanno colpito al torace. I Carabinieri hanno immediatamente avviato approfondimenti investigativi che, in poche ore, hanno permesso di delineare il contesto in cui sarebbe maturata l’azione criminosa.

Il ruolo delle immagini di videosorveglianza

Determinante per le indagini è stata la ricostruzione dei rapporti interpersonali della vittima. Da questa analisi è emerso il sospetto su un soggetto ben individuato, consentendo agli investigatori di concentrare l’attenzione sulle immagini di videosorveglianza presenti lungo il percorso tra l’abitazione dell’indagato e quella della vittima. I filmati avrebbero documentato con precisione l’intero tragitto dell’autore del reato, sia all’andata che al ritorno, e i momenti in cui si sentono distintamente i colpi d’arma da fuoco.

Conferme dalle attività tecniche

Le successive attività tecniche, tra cui le intercettazioni, hanno confermato il quadro indiziario iniziale, ritenuto esaustivo dall’Autorità Giudiziaria per l’adozione della misura cautelare della custodia in carcere. L’uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Bari.

IPA