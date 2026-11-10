Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato arrestato per una rapina con aggressione e ferimento a coltellate. Il cittadino pakistano, 22enne, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un episodio avvenuto a ottobre; gli agenti lo hanno individuato a Brescia. Insieme a dei complici avrebbero depredato un uomo dopo avergli teso una trappola.

La trappola, l’aggressione e la rapina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, regolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, avrebbe agito insieme ad altre persone ancora da identificare. Il gruppo avrebbe contattato telefonicamente la vittima per farsi comunicare dove si trovasse, poi l’avrebbe raggiunta e attirata in una trappola. A quel punto la vittima sarebbe stata colpita al corpo e agli arti con numerose coltellate. Al termine dell’aggressione le sarebbero stati sottratti il telefono cellulare e tutti i soldi che aveva con sé.

Il controllo e l’arresto a Brescia

Gli agenti della Questura di Brescia hanno individuato il sospettato nel piazzale della stazione ferroviaria, durante i consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, svolti anche per contrastare la microcriminalità. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 telefoni cellulari di provenienza furtiva, poi sequestrati.

Condotto negli uffici della Questura, il giovane è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia. Al termine degli atti di polizia giudiziaria è stato portato nella casa circondariale Nerio Fischione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Revocato il permesso di soggiorno

Il questore della provincia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in vista dell’espulsione. L’accompagnamento nel Paese di provenienza potrà avvenire quando il giovane sarà scarcerato. La Questura ha motivato i provvedimenti con la gravità dei fatti contestati e la pericolosità sociale del soggetto.

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