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Due minori sono stati individuati e denunciati per rapina aggravata ai danni di un quindicenne, a seguito di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Parma. L’episodio si è verificato la sera del 21 febbraio, nei pressi di piazzale Monsignore Rossolini, dove le vittime sono state aggredite da un gruppo di cinque persone. I responsabili sono stati riconosciuti grazie alle immagini della videosorveglianza e fermati pochi giorni dopo.

Indagini rapide e identificazione dei sospettati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Parma ha avviato un’attività investigativa immediatamente dopo la segnalazione della rapina. Gli agenti hanno analizzato le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona del piazzale Monsignore Rossolini, luogo in cui si è consumato il grave episodio.

La dinamica dell’aggressione

La sera del 21 febbraio, intorno alle 21:30, un gruppo composto da cinque soggetti ha avvicinato due adolescenti nei pressi della fermata di un autobus. I ragazzi sono stati invitati a seguire il gruppo fino a piazzale Monsignore Rossolini. Qui, uno dei componenti ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino, mentre un altro ha minacciato di essere armato di coltello. Approfittando della situazione, i malviventi hanno sottratto dalla giacca di una delle vittime un portafoglio di marca contenente banconote di piccolo taglio. Successivamente, hanno tentato di farsi consegnare anche le scarpe e la giacca di marca, ma senza successo. La vittima, dopo essere stata colpita con dei pugni alla testa, è riuscita a fuggire insieme all’amico.

L’individuazione dei responsabili

Grazie a una dettagliata analisi delle immagini di videosorveglianza, un agente della Squadra Mobile, libero dal servizio, ha riconosciuto due minori sospettati presso il mercato di piazza Ghiaia il 28 febbraio alle 11:20. L’agente, pur non essendo in servizio, ha seguito i due fino a piazzale Corridoni, dove i sospettati sono saliti su un autobus. L’operatore della Questura ha continuato a monitorare i movimenti dei giovani fino a quando una Volante, allertata dalla Sala Operativa, li ha fermati in via Bixio per l’identificazione.

Conferma dell’identità e deferimento

Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare la piena corrispondenza tra i due fermati e le immagini registrate dalle telecamere, anche grazie agli abiti indossati, identici a quelli ripresi durante la rapina. I due minori, di 16 e 17 anni, nati in Italia ma di origine straniera e già noti alle forze dell’ordine per precedenti, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per il reato di rapina in concorso con altri tre soggetti, ancora in corso di identificazione.

IPA