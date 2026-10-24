Agguato e spari a Lattughelle vicino Cosenza, uccisa Silvana Sibarelli moglie del boss Damiano Pepe: lui grave

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, in contrada Lattughelle per la precisione, è andato in scena un vero e proprio agguato mafioso. L’obiettivo era Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto un elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide. Ma a rimanere uccisa è stata la moglie del boss, Silvana Sibarelli.

Agguato vicino Cosenza, cosa è successo

L’agguato sarebbe avvenuto attorno alla mezzanotte.

Come riporta l’Ansa, un commando omicida sarebbe entrato in azione nei pressi dell’abitazione di Damiano Pepe.

Il 64enne è considerato dagli inquirenti un elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide ma a farne le spese è stata la moglie, Silvana Sibarelli, 60 anni, rimasta uccisa nell’agguato.

Damiano Pepe è invece rimasto ferito: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano all’Ionio.

Ferito il boss, morta la moglie

Silvana Sibarelli, dunque, ha perso la vita nell’agguato in contrada Lattughelle.

Come riferito dal Corriere della Calabria, dopo essere rimasto ferito Damiano Pepe è stato invece trasportato prima all’ospedale Giannettasio e poi all’ospedale di Cosenza.

Secondo Repubblica e SkyTg24, le condizioni del boss sarebbero gravi e sembra sia stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Chi è il boss Damiano Pepe

Come detto, le forze dell’ordine lo ritengono un nome di spicco della cosca Abbruzzese-Pepe di Cassano.

Noto negli ambienti criminali come “Tripolino”, Pepe era tornato in libertà nel 2019, dopo avere scontato una pena di 26 anni per associazione mafiosa e omicidio.

Il fratello di Damiano Pepe, Eduardo Pepe, rimase invece ucciso durante una faida contro il clan Forastefano, nel 2002.

Un “attacco diretto al potere mafioso”

Secondo La Gazzetta del Sud, quanto avvenuto è stato “un segnale di guerra, lanciato con un attacco diretto al potere mafioso”.

Visto il ruolo di Pepe, infatti, l’agguato in cui lui è rimasto ferito e la moglie uccisa rappresenta, stando al quotidiano, “il passaggio cruciale di un conflitto mafioso destinato a portare sangue e lutti nella Sibaritide nei mesi a venire”.

La figlia Finizia, condannata per mafia a 8 anni di reclusione, è la moglie di Nicola Abbruzzese, altro esponente storico della omonima famiglia cassanese, costretto a scontare una pena a 16 anni di carcere per mafia.

La Gazzetta del Sud conclude che l’obiettivo dell’agguato compiuto in contrada Lattughelle era chiaramente Pepe, mentre la moglie può essere considerata una vittima collaterale.