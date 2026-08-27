Agguato e spari al Lazio Store di Ostia, colpi di pistola da una persona incappucciata che poi scappa

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Il Lazio Store di Ostia, sul litorale romano, è stato preso di mira da un uomo incappucciato che ha esploso un colpo di pistola contro la vetrina per poi darsi alla macchia. È successo alle 12:30 di giovedì 27 agosto, dunque in pieno giorno. I carabinieri del comando locale sono sul posto per operare i primi rilievi scientifici e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Spari contro un negozio di Ostia

Come ricostruisce il Corriere della Sera, alle 12:30 di giovedì 27 agosto, al civico 72 di via Carlo Bosio, qualcuno ha esploso un colpo di pistola contro una vetrina di un Lazio Store.

Il fatto ha avuto luogo a Ostia, alle porte di Roma. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri per un primo sopralluogo e i primi rilievi.

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Come riporta anche Roma Today, responsabile dello sparo sarebbe una persona incappucciata che subito dopo il gesto si è allontanata velocemente.

Per questo motivo i carabinieri stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Per il momento sulle pagine social ufficiali dell’esercizio commerciale non sono stati pubblicati comunicati né commenti sulla vicenda.

Il Lazio Store preso di mira anche a maggio

Secondo Roma Today potrebbe trattarsi di un avvertimento. Il Lazio Store di via Bosio era stato preso di mira anche nel mese di maggio.

Intorno alle 23 del giorno 1° maggio, infatti, una bomba carta era stata lanciata contro la serranda del negozio. L’esplosione aveva prodotto un boato tale da aver svegliato i residenti, spaventati dall’episodio. Anche in quel caso i carabinieri avevano spiegato il gesto come un avvertimento all’indirizzo del titolare dell’attività.

Il passato del titolare

Come ricostruisce Adnkronos, il titolare del Lazio Store è noto alle autorità per essere stato indagato nel 2021 nel contesto dell’operazione Alta Marea, insieme al fratello.

In quell’ambito gli inquirenti smantellarono una rete criminale dedita al traffico di droga che si consumava, secondo l’inchiesta, in uno scontro tra bande in netta contrapposizione per il controllo del territorio del litorale.