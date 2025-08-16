Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cinquantenne ad Andria con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un ventenne incensurato. L’uomo è stato individuato e bloccato dalla Polizia dopo che la vittima, ferita con un’arma da taglio, è stata soccorsa in strada. I fatti si sono verificati nelle prime ore del mattino, a seguito di un diverbio legato al noleggio di un’autovettura.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è consumato ad Andria pochi giorni fa. Una donna, preoccupata per l’incolumità del figlio, ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 riferendo che un uomo armato di coltello stava inseguendo il ragazzo. Gli agenti delle Volanti, intervenuti tempestivamente in via dell’Indipendenza, hanno trovato il giovane con numerose ferite da arma da taglio e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari.

Il movente: un litigio per futili motivi

Dalle prime indagini è emerso che la violenta aggressione sarebbe stata preceduta da un alterco tra i due concittadini, scaturito per motivi legati al noleggio di un’auto. Già nei giorni precedenti, il ventenne era stato minacciato dal presunto aggressore con una chiave inglese, a testimonianza di una tensione crescente tra le parti.

L’agguato sotto casa e l’aggressione

Il giorno successivo al primo episodio, il cinquantenne, travisato da un cappuccio e indossando dei guanti, ha atteso la vittima sotto la sua abitazione. Appena il giovane è uscito, l’uomo lo ha aggredito con un coltello, colpendolo ripetutamente e causandogli numerose ferite. La brutalità dell’azione ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale.

Le indagini e il fermo dell’indiziato

La Squadra Mobile della Questura BAT, grazie anche all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha rapidamente identificato il presunto responsabile. L’uomo, nel frattempo, si era nascosto presso l’abitazione di un conoscente, ma è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dagli investigatori.

Le decisioni della Procura e del GIP

La Procura della Repubblica di Trani, valutando gli elementi raccolti, ha richiesto al GIP del Tribunale di Trani la convalida del fermo e l’adozione della misura della custodia cautelare. Il giudice ha accolto entrambe le richieste, disponendo la traduzione dell’uomo presso la Casa Circondariale di Trani.

Le precisazioni sulla posizione dell’indagato

Come sottolineato dalle autorità, i provvedimenti adottati durante le indagini non sono definitivi. L’indagato non può essere considerato colpevole fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.

Il contesto e le reazioni della comunità

L’episodio ha scosso la comunità di Andria, dove simili atti di violenza sono rari. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini e la tempestività delle segnalazioni, che in questo caso hanno permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per la giovane vittima.

Il ruolo delle telecamere di sorveglianza

Determinante per la risoluzione del caso è stato il contributo delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Le immagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e di individuare rapidamente il presunto autore del reato.

La risposta delle istituzioni

Le autorità giudiziarie e la Polizia di Stato hanno sottolineato l’impegno costante nel contrasto a episodi di violenza e reati contro la persona. La collaborazione tra Procura, GIP e forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per assicurare alla giustizia il presunto responsabile.

Conclusioni

L’arresto del cinquantenne rappresenta un importante risultato investigativo per la Questura BAT e la Procura di Trani. L’episodio conferma l’efficacia dell’azione coordinata delle istituzioni nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel perseguire con fermezza ogni forma di violenza. Per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda e sulle condizioni della vittima, si rimanda alle prossime comunicazioni ufficiali.

