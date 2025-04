Agguato in strada a Bolzano all'ex compagna, minacce e botte per avere 100 euro: arrestato 50enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per rapina e lesioni volontarie il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Bolzano. Un uomo di 50 anni è stato fermato dopo aver aggredito la sua ex compagna in via del Ronco.

Intervento tempestivo della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella prima mattinata di ieri, una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato una violenta aggressione ai danni di una donna. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono giunti rapidamente sul posto, dove hanno notato un uomo che inveiva, colpiva e spintonava con violenza una donna. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire verso viale Europa, ma è stato immediatamente inseguito e bloccato.

La vittima soccorsa e l’arresto

Un’altra pattuglia ha provveduto a soccorrere la donna, che presentava evidenti segni di percosse sul volto. La vittima ha indicato come autore delle lesioni il suo ex compagno, già denunciato in passato per maltrattamenti. La donna ha raccontato che l’uomo, un bolzanino di 50 anni, le aveva chiesto 100 euro e, al suo rifiuto, l’aveva minacciata e picchiata. La vittima, terrorizzata, aveva tentato di rifugiarsi in un edificio, ma era stata raggiunta e aggredita nuovamente.

Misure di prevenzione

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’arrestato la Misura di Prevenzione Personale dell’Ammonimento. Sartori ha sottolineato l’importanza di affrontare le criticità sociali facendo rete tra Istituzioni, Enti locali, Centri antiviolenza e Associazioni di volontariato.

