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È stato eseguito un fermo per duplice tentato omicidio a Siracusa. Un uomo di 32 anni, originario della città, è stato individuato e fermato dopo essere stato ritenuto responsabile di aver sparato contro due persone in via Von Platen il 13 agosto. L’arresto è stato possibile grazie alle indagini svolte dalla Squadra Mobile, che si è avvalsa di immagini di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte sul posto.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in pieno giorno, quando due uomini viaggiavano a bordo di un’ape calessino lungo via Von Platen, nel centro di Siracusa. Improvvisamente, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata da un individuo che si trovava su uno scooter. L’azione, rapida e violenta, ha subito fatto scattare l’allarme tra i residenti e i passanti della zona.

Le indagini sono partite immediatamente dopo il grave evento delittuoso. Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno raccolto le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e ascoltato le dichiarazioni dei testimoni oculari. Questo lavoro ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e di acquisire elementi fondamentali per l’identificazione del presunto responsabile.

L’individuazione e il fermo dell’indagato

Grazie al quadro probatorio raccolto, gli investigatori sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dell’uomo sospettato del tentato omicidio. Sentendosi probabilmente sotto pressione a causa delle numerose perquisizioni e delle attività di ricerca messe in atto dalla Polizia, il 32enne si è presentato spontaneamente presso una struttura penitenziaria. Qui, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto.

Il contesto e le reazioni in città

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini di Siracusa, soprattutto per la modalità e la gravità dell’azione, avvenuta in una zona trafficata e in pieno giorno. Le forze dell’ordine hanno rassicurato la popolazione sull’impegno costante nel garantire la sicurezza e nel contrastare ogni forma di reato violento.

IPA