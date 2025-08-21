Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di tentato omicidio, rapina, sequestro di persona, violenza privata, detenzione illegale di armi e danneggiamento sono stati contestati a tre persone denunciate dalla Polizia di Stato a seguito di un agguato avvenuto nei boschi di Campobasso nel maggio scorso. Due uomini e una donna sono stati individuati come presunti responsabili di un attacco violento, scaturito da una rivalità tra imprese di manutenzione delle canne fumarie. L’episodio è stato ricostruito dagli investigatori dopo che le vittime, ferite e sotto shock, si erano presentate al pronto soccorso cittadino con l’auto danneggiata.

Le indagini: la ricostruzione della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio dopo che due uomini sono arrivati al pronto soccorso di Campobasso a bordo di un’auto con i vetri e gli specchietti distrutti. Gli agenti del Posto di Polizia dell’ospedale hanno immediatamente allertato la Squadra Mobile, che ha avviato una serie di approfondimenti investigativi per chiarire la dinamica dei fatti.

L’agguato nei boschi: la dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le vittime erano state attirate con la scusa di un incontro di lavoro in una zona isolata tra i boschi. Qui, sono state aggredite con estrema violenza da due uomini, mentre una donna complice bloccava la via di fuga con il proprio SUV. Gli aggressori hanno sfondato i finestrini dell’auto delle vittime a colpi di bastone, trascinando una delle persone fuori dal veicolo e colpendola ripetutamente con calci, pugni e bastonate, fino a rompere l’arma improvvisata. Nel frattempo, l’altra vittima veniva immobilizzata sotto la minaccia di un fucile.

Il colpo di fucile e la fuga

Durante l’aggressione, è stato esploso anche un colpo di fucile ad altezza d’uomo. Solo per puro caso il proiettile ha colpito la carrozzeria dell’auto, evitando conseguenze ancora più gravi. L’arrivo inaspettato del secondo uomo, che accompagnava la vittima designata, ha sorpreso gli aggressori, inducendoli a interrompere l’azione e a fuggire dal luogo dell’agguato.

Il movente: rivalità tra imprese

Le indagini hanno permesso di accertare che il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a una disputa tra imprese concorrenti nel settore della manutenzione e pulizia delle canne fumarie. L’aggressore principale avrebbe coinvolto i complici per vendicarsi della perdita di alcuni contratti, sottratti dal rivale. La presenza dell’accompagnatore, non prevista, ha però impedito che il piano criminoso si compisse fino in fondo.

Le prove raccolte e le perquisizioni

Immediatamente dopo aver raccolto le prime testimonianze, gli investigatori della Squadra Mobile hanno effettuato un sopralluogo nella zona dell’aggressione, rinvenendo e sequestrando bossoli e armi improprie utilizzate durante l’attacco. Le successive perquisizioni domiciliari a carico degli indagati hanno portato al sequestro di ulteriori elementi utili alle indagini.

Il ruolo della Polizia Scientifica e della Procura

La ricostruzione dei fatti è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto della Squadra Mobile, dei consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Campobasso e del personale specializzato del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Napoli. Attraverso attività tecniche e accertamenti scientifici, sono stati individuati i presunti responsabili e raccolti gli elementi necessari per la denuncia all’Autorità giudiziaria.

Le accuse e la denuncia

Al termine delle indagini, due uomini e una donna sono stati denunciati per tentato omicidio, rapina, sequestro di persona, violenza privata, detenzione illegale di armi e munizioni e danneggiamento. Le accuse sono state formalizzate presso la competente Autorità giudiziaria, che ora dovrà valutare la posizione dei tre indagati.

Il contesto: la sicurezza nelle aree rurali

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nelle zone rurali e boschive del territorio molisano, dove la presenza di imprese e lavoratori può talvolta sfociare in episodi di violenza e criminalità. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire e contrastare simili fenomeni.

Le reazioni della comunità

La notizia dell’agguato ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, che si è stretta attorno alle vittime e ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia di Stato. Le indagini rapide e accurate hanno permesso di fare luce su un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

Conclusioni e sviluppi futuri

La vicenda, che ha visto coinvolte tre persone denunciate per gravi reati, rappresenta un monito contro ogni forma di violenza legata a rivalità economiche. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza dei cittadini, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, è possibile consultare il portale ufficiale della Polizia di Stato e i canali di informazione della Procura della Repubblica di Campobasso.