Agguato nella notte a Roma, 53enne raggiunto da un proiettile: fermati un uomo e una donna
Due arresti a Roma per il tentato omicidio di un 53enne, ferito da colpi d'arma da fuoco a luglio.
I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno sottoposto a fermo di due cittadini romani, un 26enne e una 36enne, entrambi con precedenti, gravemente indiziati del reato di tentato omicidio, in relazione al ferimento, con colpi d’arma da fuoco, di un 53enne romano, avvenuto lo scorso 17 luglio. Quella sera, infatti, intorno alla mezzanotte, in via di Valle Aurelia, l’uomo era stato ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco e fu poi trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso del Policlinico “Gemelli”. Ad esito delle serrate indagini, i Carabinieri sono risaliti ai due indagati e li hanno sottoposti a fermo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.