Tre minorenni denunciati denunciati per rapina a Conegliano. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, i giovani, tutti quindicenni residenti nella provincia di Treviso, sono stati identificati come presunti autori dell’aggressione ai danni di due coetanei, minacciati con armi e derubati nei pressi di via Carducci lo scorso luglio. L’episodio è stato ricostruito grazie a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, che ha permesso di risalire ai responsabili anche attraverso i contenuti pubblicati dagli stessi sui social network.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo la denuncia presentata dalle due vittime, che avevano raggiunto Conegliano in treno da Pordenone per incontrare i tre coetanei. L’incontro, apparentemente organizzato tramite i social, si è trasformato in un agguato: i tre quindicenni hanno minacciato i ragazzi con un Taser, un coltello e un tirapugni, costringendoli a consegnare 25 euro in contanti, una felpa e un paio di scarpe da ginnastica. L’azione è stata rapida e violenta, lasciando le vittime sotto shock.

La vanteria sui social e il video incriminante

Non paghi del bottino, i tre adolescenti hanno deciso di immortalare il risultato della rapina con un video, subito condiviso su Instagram. Nel filmato, girato pochi minuti dopo l’aggressione, i giovani mostravano con orgoglio la felpa e le scarpe appena sottratte, accompagnando le immagini con la scritta “300 euro di roba in 30 minuti + cash”. Questo gesto di esibizionismo digitale si è rivelato un elemento chiave per le indagini, fornendo agli investigatori una prova diretta della responsabilità dei tre minori.

L’intervento della Polizia e l’identificazione dei responsabili

La Polizia di Stato, ricevuta la querela, ha avviato immediatamente una serie di accertamenti. Fondamentale si è rivelato l’utilizzo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona di via Carducci, che hanno permesso di ricostruire con precisione i movimenti dei ragazzi prima e dopo la rapina. Le testimonianze raccolte dalle vittime e da altri presenti hanno ulteriormente rafforzato il quadro indiziario, consentendo agli agenti di identificare senza ombra di dubbio i tre quindicenni come presunti autori del reato.

Il ruolo della Procura e la fase delle indagini preliminari

L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, che ha seguito passo dopo passo l’evolversi delle indagini. I tre adolescenti sono stati denunciati in stato di libertà e la loro posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Va sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

Un fenomeno preoccupante: la criminalità tra i minori

L’episodio di Conegliano riporta all’attenzione il tema della criminalità giovanile e dell’uso distorto dei social network. Il fatto che i tre quindicenni abbiano scelto di vantarsi pubblicamente della rapina commessa, condividendo immagini e messaggi autocelebrativi, evidenzia una tendenza sempre più diffusa tra i giovani: quella di cercare visibilità e approvazione attraverso comportamenti devianti. Un fenomeno che preoccupa le istituzioni e che richiede un impegno costante sul fronte della prevenzione e dell’educazione.

Le reazioni della comunità e delle istituzioni

La notizia della rapina e della successiva denuncia dei tre minorenni ha suscitato sconcerto nella comunità locale. Genitori, insegnanti e operatori sociali hanno espresso preoccupazione per l’escalation di episodi violenti tra i giovanissimi e per il ruolo che i social network possono giocare nell’alimentare comportamenti a rischio. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni per prevenire situazioni simili e per offrire ai ragazzi strumenti adeguati per affrontare le difficoltà dell’adolescenza.

Il precedente di Pordenone e il collegamento tra le città

L’incontro tra i due gruppi di adolescenti era stato organizzato tra ragazzi provenienti da Pordenone e residenti nella provincia di Treviso. Questo dettaglio sottolinea come le dinamiche giovanili e i rischi connessi alla criminalità minorile non conoscano confini geografici, ma si sviluppino spesso attraverso reti di relazioni che superano i limiti cittadini. La facilità di contatto offerta dai social network rende ancora più complesso il lavoro di prevenzione e controllo da parte delle autorità.

Le indagini proseguono: la parola alla magistratura

Come ricordato dalla Polizia di Stato, il procedimento è ancora in corso e la posizione dei tre quindicenni sarà valutata dalla magistratura. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire la loro effettiva responsabilità per la rapina avvenuta a Conegliano. Nel frattempo, l’episodio rappresenta un monito per l’intera comunità e un invito a non abbassare la guardia di fronte ai segnali di disagio e devianza tra i più giovani.

