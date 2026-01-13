Agnes Cristina Piliego scomparsa a Modena, non ha il telefono: il sindaco condivide la foto della 14enne

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ore di forte preoccupazione a Modena per la scomparsa della 14enne Agnes Cristina Piliego. Secondo le informazioni raccolte finora, la minorenne si sarebbe allontanata da casa nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio senza telefonino. Mentre proseguono le ricerche della polizia, anche il sindaco Massimo Mezzetti ha rilanciato l’appello della famiglia pubblicando sui social la foto della ragazza.

La scomparsa di Agnes Cristina Piliego

Le operazioni di ricerca sono scattate subito dopo la denuncia della famiglia, che anche tramite la stampa locale ha chiesto a coloro che avessero informazioni di contattare immediatamente i genitori o le forze dell’ordine.

Della studentessa di terza media del Ferraris di Modena non si hanno più notizie da oltre 48 ore, come confermato dalla stessa mamma della 14enne, negli appelli rivolti a chiunque possa averla avvistata.

L’appello della famiglia

Tramite la Gazzetta di Modena, la madre ha spiegato che Agnes Cristina si è allontanata tra le 2 di notte e le 9 del mattino di domenica 11 gennaio, aggiungendo che “se è scappata insieme a qualcuno, certamente si erano accordati prima“.

“Cristina era molto attratta dalle città di Milano e Torino, ma non abbiamo riscontri sul fatto che possa essere effettivamente lì” ha raccontato.

Le ricerche della 14enne

Gli agenti della squadra mobile della polizia stanno indagando sulla sparizione della minorenne, senza escludere al momento alcuna pista.

Secondo le informazioni rese note dai genitori, al momento della scomparsa Agnes Cristina Piliego “indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, a zip e scarpe nere Nike Air Force 1”.

L’appello della famiglia è stato rilanciato anche dal sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, chiedendo massima condivisione e di mettersi in contatto con le autorità nel caso l’abbia avvistata in questi due giorni.

I numeri dei minori scomparsi in Italia

Secondo i dati dell’ultima relazione del Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, aggiornati allo scorso agosto, nei primi otto mesi del 2025 sono state 11.411 le denunce di sparizione di minorenni, facendo registrare un -3,2% rispetto al 2024.

I minori ritrovati sono stati 5.375, in calo del 10,4% rispetto all’anno precedente.