Agnese Catalani, da Pechino Express alla recitazione: “Sono la persona più ansiosa che abbia mai conosciuto”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, a un primo sguardo, sembrano avere sempre tutto sotto controllo. Hanno la risposta pronta, parlano bene, tengono testa a qualsiasi conversazione e trasmettono l’idea di sapere sempre chi sono e dove vogliono andare. Agnese Catalani, almeno all’apparenza, è una di quelle persone. Ha la determinazione di chi vuole arrivare, l’ironia di chi sa difendersi e quella sicurezza che spesso porta gli altri a pensare che non abbia paura di niente. Poi però basta fermarsi un po’ di più, andare oltre la superficie, e il quadro cambia. Dietro quell’immagine forte, dietro quella ragazza bionda, brillante, a tratti persino spigolosa, c’è una persona molto più fragile di quanto sembri. Una ragazza di ventidue anni che convive con l’ansia, con il timore del giudizio, con la paura costante di non essere abbastanza. Una ragazza che si mostra forte davanti agli altri e che poi, appena torna a casa, sente il bisogno di chiudersi nel silenzio per riprendersi da tutto quello che ha accumulato durante la giornata. In questa intervista per Virgilio Notizie, Agnese Catalani si racconta in modo sincero, senza filtri, lasciando emergere lati di sé che difficilmente si vedono in televisione o sui social. Parla di Pechino Express e di quanto quell’esperienza l’abbia cambiata, del rapporto con sua madre Gaia De Laurentiis, del desiderio di trovare il proprio posto nel mondo e di quanto sia difficile convivere con l’etichetta di essere “figlia di”. Perché quando hai due genitori conosciuti, spesso gli altri pensano che per te sia tutto più facile, che ogni traguardo ti venga regalato, che tu non debba dimostrare nulla. E invece, spesso, succede il contrario: senti di dover dimostrare il doppio, di dover essere sempre all’altezza, di non poterti permettere di sbagliare. Agnese Catalani parla anche della recitazione, che per lei non è soltanto una passione o un mestiere, ma un modo per liberarsi, per tirare fuori il dolore, la rabbia, le emozioni che nella vita quotidiana tende a trattenere. Racconta il suo amore per la storia dell’arte, per il teatro classico, per quei mondi che sente profondamente suoi e che, in qualche modo, la fanno sentire viva. E poi c’è il dolore privato, quello più difficile da nominare. La fine di una relazione importante, arrivata in un momento già delicato, il senso di abbandono, la sensazione di essersi vista portare via un pezzo di cuore. Ci sono ferite che non fanno rumore, ma che continuano a restare lì, anche quando fuori sorridi, lavori, vai avanti e fai finta che vada tutto bene. Quella che emerge da questa conversazione è una Agnese Catalani diversa da come molti potrebbero immaginarla: meno sicura, meno “perfetta”, meno distante. Più vera. Una ragazza piena di sogni, ambizione e voglia di realizzarsi, ma anche di paure, fragilità e bisogno di essere capita. Una ragazza che sta ancora cercando il proprio equilibrio, sospesa tra il desiderio di diventare tutto quello che sogna e la paura di non essere abbastanza per riuscirci.

Che cosa le ha lasciato Pechino Express?

“Posso parlare di me prima e dopo Pechino Express, perché è stata davvero un’esperienza che mi ha cambiata e, sotto molti aspetti, fatta maturare. Anche il fatto di aver cercato di cavarmela da sola, senza chiedere aiuto, mi ha fatta crescere molto. Poi, c’è stata tutta la parte legata alla scoperta di alcuni Paesi e al contatto diretto con realtà molto diverse dalla nostra. Posso parlare dell’Indonesia, perché è il Paese che ho conosciuto più da vicino nelle puntate andate in onda finora. Toccare con mano una realtà molto più povera della mia, considerando che vivo in un contesto agiato, mi ha resa forse più sensibile e più umana sotto molti aspetti. In più, il programma ha rafforzato moltissimo il rapporto con mia madre”.

Prima di partire, invece, che cosa pensava sarebbe stato diverso? Che cosa ha sottovalutato?

“Forse proprio il rapporto con mia madre. Pensavo fosse semplice, invece ho trovato aspetti del nostro rapporto che non avevamo mai risolto o affrontato fino in fondo. È stata una convivenza forzata e ci siamo confrontate su temi che non avevamo mai affrontato davvero. Questo è un aspetto che ho sottovalutato molto. Così come ho sottovalutato anche la forza fisica che mi sarebbe servita. Pensavo che, avendo 22 anni, ce l’avrei fatta senza problemi. Invece no. Credo che il programma abbia messo tutti noi concorrenti di fronte a uno stress e a una stanchezza che nessuno immaginava potessero essere così pesanti”.

Qual è la caratteristica di sua madre che crede di aver visto per la rima volta? E viceversa, qual è la caratteristica che sua madre ha scoperto di lei e che non si aspettava?

“Di mia madre ho apprezzato molto, in positivo, che affrontasse anche le situazioni più difficili con filosofia. La sua allegria e il suo essere molto solare rendevano meno pesante il gioco. Io, invece, essendo una persona estremamente competitiva, tendevo a prendere tutto un po’ sul personale. Credo che mamma abbia scoperto in me una competitività molto forte, che non è sempre negativa, perché mi ha portata ad andare oltre i miei limiti. C’è stata una prova, già andata in onda e di cui posso parlare tranquillamente, quella del surf. In quel momento ho dato davvero il cento per cento e non me l’aspettavo. Quando sono uscita dall’acqua, mamma mi ha detto che non riusciva a spiegarsi come avessi fatto”.

Le “biondine”: non le dava fastidio questo nome? Spesso il termine “biondina”, nel linguaggio comune, viene usato quasi per sminuire qualcuno.

“No, in realtà non mi ha dato fastidio. Anzi, mi fa anche sorridere, perché mamma raccontava che da giovane veniva chiamata ‘biondina’, anche in modo scherzoso. Può essere anche un soprannome carino. Le persone tendono sempre a vedere il lato negativo in ogni espressione. Lo noto anche sui social: c’è chi cerca il difetto in qualsiasi parola, solo per avere un motivo per criticare. Però no, se chiamano anche me ‘biondina’, non mi dà assolutamente fastidio. Anche perché volevamo sostituire il classico ‘mamma e figlia’ con qualcosa di più carino, riconoscibile e ironico”.

US: Riccardo Ciccarese

Sembra una persona molto determinata. La determinazione implica anche ambizione?

“La determinazione riguarda soprattutto l’obiettivo finale. Per esempio, si può essere determinati a laurearsi: magari non si sa ancora in che modo, ma si vuole arrivare al traguardo. Determinazione e ambizione sono due concetti molto vicini. Solo che dell’ambizione si parla spesso in modo più negativo. Mi fa pensare quasi a Machiavelli. Però, non mi interessa: sono ambiziosa, profondamente. Non nei confronti delle persone a cui voglio bene, ma se c’è qualcuno vicino a me e, senza danneggiarlo, devo superare un ostacolo per raggiungere il mio obiettivo, lo faccio. Sempre con rispetto e nei limiti. Dentro Pechino Express credo di essere stata determinata. Nella vita, invece, sono ambiziosa. Perché il primo è un gioco, la mia vita no”.

Il suo percorso privato è un po’ diverso da quello che è stato raccontato sul web o sui giornali.

“Per esempio, hanno scritto che ho 24 anni, ma non è vero: ne ho 22 e ad agosto ne compirò 23. Il mio percorso di studi è poi questo: ho frequentato per due anni un corso di studi storico-artistici, quindi studiavo storia dell’arte. A un certo punto, visto che fin da piccola avevo questa passione per la recitazione, mi sono chiesta perché non provare a entrare in accademia. La storia dell’arte sarebbe rimasta comunque lì e ho affrontato tutte le selezioni della ‘Silvio D’Amico’. All’inizio eravamo quasi duemila persone, poi siamo diventate cinquanta alla seconda fase e ventiquattro alla terza. Ho frequentato l’accademia per due settimane, poi il percorso si è interrotto perché non sono stata presa. Successivamente sono entrata in un’altra accademia, finché non mi hanno scelta per una pubblicità. Ho firmato il mio primo contratto con un’agenzia e da lì tutto è arrivato in modo naturale: Pechino Express come altre richieste di lavoro. Fortunatamente oggi sto lavorando. Questo però non significa che non voglia continuare a studiare recitazione. Dall’altra parte, vorrei anche riuscire a laurearmi in storia dell’arte, perché la recitazione e la storia dell’arte sono le mie due grandi passioni”.

Qual è il legame tra queste due passioni?

“La recitazione e la storia dell’arte sono per me due forme artistiche molto vicine, due modi diversi di esprimersi. Fin da piccola ho sempre avuto questa attitudine. Una volta mio padre rimase stupito perché, a quattro anni, chiesi con insistenza di andare a vedere la mostra del Caravaggio alle Scuderie del Quirinale: di solito una bambina vuole andare in un negozio di giocattoli a comprare una bambola, mentre sua figlia voleva che mettesse sottosopra Roma pur di portarla lì. Sono una grande appassionata soprattutto dell’arte che va dall’inizio del Quattrocento fino al Settecento. In particolare, il Rinascimento e il Barocco sono i periodi che sento più vicini. Mi piace tutto ciò che riguarda la storia, la filosofia e la letteratura. Provengo da studi classici, del resto. I miei amici, devo ammetterlo, non mi sopportano per questo, perché parlo sempre di questi argomenti”.

Perché non capiscono?

“No, mi considerano anche piuttosto pesante. Mi ritrovo a cena con gli amici e, a un certo punto, qualcuno propone di andare a vedere una mostra. La mia miglior amica, sinceramente, mi dice subito di stare zitta, di non parlare e di non entrare troppo nel dettaglio. Anche perché, se qualcuno mi contraddice o sostiene che sto dicendo qualcosa di sbagliato, praticamente impazzisco”.

C’è sempre questa sorta di mantra per cui tutti tendono a dire che la recitazione sia stata terapeutica, salvifica. Per lei che cosa è stata?

“La recitazione è terapeutica: mi riconosco soprattutto nell’arte drammatica. Credo che la mia passione più grande per questo mondo sia nata proprio grazie a uno spettacolo di mia madre, la Lisistrata di Aristofane: drammatica e comica allo stesso tempo, con una scenografia meravigliosa e costruita con grande intelligenza. C’erano tre attori sul palco: due interpretavano sia i personaggi femminili sia quelli maschili, come avveniva nell’antica Grecia, e poi c’era mia madre nel ruolo di Lisistrata. Era uno spettacolo bellissimo, che sogno un giorno di portare a teatro. Secondo me quello è stato il vero punto di svolta. E sì, la recitazione è salvifica, non è un modo di dire. Mi accorgo che, quando ho interpretato Antigone, ho vissuto una vera catarsi che mi ha aiutata a liberarmi. Tutto il monologo dell’odio e della rabbia, per me, è divertente: mi diverte e, sotto certi aspetti, mi rilassa. La parte forse più difficile arriva quando bisogna portare in scena un monologo gioioso e, poco prima di entrare sul palco, è successo qualcosa di terribile. In quel caso diventa complicato. Però anche questo aiuta a staccare la mente e a liberarla, almeno per un momento”.

Ricorda ancora qual è stato il primo spettacolo, anche amatoriale, che ha fatto?

“Nella prima recita scolastica mi fecero interpretare la fata madrina di Cenerentola. Ed è stato imbarazzante. Tutte le altre bambine interpretavano Cenerentola, Biancaneve, Trilli, mentre io facevo la fata madrina: mamma mi aveva persino messo un fondoschiena finto. Per lei il fatto che interpretavo la fata madrina era persino più interessante che fare la principessa: dovevo immedesimarmi completamente nel personaggio e, nell’immaginario comune, la fata madrina non è esattamente una figura slanciata e affascinante, quindi via libera a sedere grande e vocione. Ricordo però anche il primo monologo: Mirandolina. Mamma aveva anche un piccolo aneddoto legato a quel personaggio e non voleva che lo portassi in scena: quando fece il suo primo provino al Piccolo Teatro di Milano, portò proprio quel pezzo e Giorgio Strehler si alzò dicendole che era impensabile, a diciassette anni, con occhi azzurri, capelli biondi e un aspetto così giovane, interpretare una donna matura ed esperta nell’arte della seduzione. A me, però, è andata benissimo. Poi ho scoperto Antigone, che forse mi si addiceva di più. E subito dopo Molière”.

Che cosa prova quando indossa i panni di un personaggio che non è lei?

“È complicato. Ci sono personaggi che si sentono più vicini e altri che, in qualche modo, bisogna imparare ad amare. Antigone, per esempio, per me è stata un modo per liberare il dolore, ma anche la rabbia e la tristezza. Spesso si tende a non mostrare questi sentimenti, per non ferire qualcun altro oppure perché si cerca di soffocarli. Poi si prende un monologo, lo si impara a memoria, lo si studia, lo si porta in scena e automaticamente ci si sente svuotati di ogni problema. Si esce e si è molto più sereni”.

Cos’è per lei il successo?

“Il successo non coincide necessariamente con l’essere conosciuti dal pubblico. Può essere anche qualcosa di personale. Per me un successo può essere persino cucinare un buon piatto, mangiarlo e pensare che sia venuto bene. Significa essere soddisfatti del proprio lavoro, senza che debba esserci necessariamente l’approvazione degli altri”.

Se la stanza di Agnese potesse parlare, che cosa racconterebbe?

“La stanza di Agnese direbbe: disordine puro. Sembra un controsenso perché sono del segno della Vergine, ma parlo della stanza che ho a casa di mio padre. Arrivo da un periodo non semplice, devo essere sincera. Sono stata fidanzata per quattro anni, di cui due di convivenza. Per me lui era l’amore della mia vita: è stato un distacco traumatico. Sono stata lasciata praticamente per telefono mentre rientravo da Pechino. Quando sono arrivata a Roma, ho dovuto traslocare e, da allora, la stanza a casa di mio padre è diventata la mia, ma non è più stata sistemata, anche perché non ci dormo. Ci entro, però ogni oggetto è intoccabile, perché qualsiasi elemento prenda in mano mi riporta sempre lì, a quella rottura di cinque mesi fa”.

Parlando con lei si ha l’impressione di trovarsi davanti a una persona sicura di sé, pronta, capace di trovare sempre la risposta giusta. Poi però, nel momento in cui si inizia a parlare delle sue vulnerabilità, la voce si spezza. Non è che si nasconde dietro una facciata per sembrare più sicura?

“Credo di essere la persona più ansiosa che abbia mai conosciuto. Ho paura anche delle persone. Mi accorgo che, quando esco e resto troppo tempo fuori, a un certo punto ho bisogno di tornare a casa e stare in silenzio. Poi sento un’ansia che mi prende allo stomaco e sto davvero male. È una sensazione che ancora non so gestire. Quindi magari davanti agli altri mi mostro forte, ma in realtà dentro sto crollando. Per un periodo sono stata seguita da uno psicologo, poi ho interrotto. Però in qualche modo devo riprendere, perché sta diventando un problema anche sul lavoro. E non sto scherzando”.

In questo lavoro si è sempre a contatto con le persone: tra set, teatro, pubblico e persone che la fermano per strada. Diventerebbe complicato gestire l’ansia.

“Anche perché in questo momento mi accorgo che la gente inizia a riconoscermi per strada. Per quanto, da un lato, mi faccia piacere e mi dia soddisfazione, dall’altro per me è molto imbarazzante. Perché mi mette ansia”.

Le pesa il giudizio degli altri?

“Ho cominciato a conoscere il significato della parola ‘hater’. Mi scrivono spesso che sono una ragazzina egocentrica, narcisista. Ma anche frasi peggiori: una persona mi ha scritto che avrei dovuto essere abortita, che, pur di non avere una figlia come me, avrebbe scelto l’aborto. Adesso ho smesso di leggere i commenti. A volte ci scherzo sopra, ci rido. Però, quando ho letto quel messaggio, ho pensato che esistesse una soglia che non andrebbe mai superata. Poi fa sorridere, perché magari sono le stesse persone che, quando ti incontrano per strada, ti salutano. Non hanno ferito solo me, ma anche chi mi sta intorno, a cominciare da mia sorella che, essendo più piccola, non ha ancora gli strumenti per difendersi e capire”.

Penso, in tutta onestà, che nei suoi confronti ci sia una severità maggiore perché ha una madre e un padre che si muovono nel mondo dello spettacolo. È come se, agli occhi degli altri, per lei tutto fosse più facile e già ottenuto. E questo genera invidia sociale. Le persone spesso non hanno nemmeno voglia di capire chi sia davvero: sentono il bisogno di criticarla a prescindere.

“Lo capisco e conosco anche altre persone che sono figlie di personaggi molto più famosi dei miei genitori e che vivono sotto questa pressione mediatica continua. Devono stare attente a tutto, a ogni passo falso, perché subito si ritrovano addosso un’ondata di insulti. E queste persone hanno molta più forza d’animo di me. A volte mi chiedo come continuino a portarsi addosso tutto questo. Le guardo e penso a quello che sono costrette a subire, a come riescano ad andare avanti senza lasciarsi distruggere”.

È severa con se stessa?

“Molto. Perché vedo sempre qualcosa da correggere. Magari faccio qualcosa di bellissimo, che mi riesce benissimo, però poi vado a cercare quel piccolo dettaglio che nessuno ha notato. E continuo a pensarci. Quindi sì, sono molto severa. Anche a Pechino Express, quando ho avuto quella crisi di pianto che tutti hanno visto, è stato proprio perché sono severa con me stessa. Magari a nessuno importa se arrivo prima o ultima, però per me il fatto di non esserci riuscita è frustrante. È frustrante e, forse è brutto dirlo, ma è la verità: provo disgusto verso me stessa. Perché questa ambizione ha una doppia faccia. Da una parte si è ambiziosi, dall’altra bisogna anche essere capaci di accettare che magari oggi non ce l’abbiamo fatta. Ci saranno altre occasioni per rifarsi. Però la mia ambizione è a doppio taglio”.

Il rischio è che possa farsi male. Perché è come se non riuscisse neanche a riconoscersi gli aspetti positivi.

“Sì. E magari rischio addirittura di non fare qualcosa perché ho paura di fallire ancora prima di iniziare. Quello è autosabotaggio puro. Però ho anche delle qualità (ride, ndr) “.

Questo non lo metto in dubbio. Però sono aspetti limitanti. Sono sempre del parere che sia meglio concedersi l’errore, piuttosto che sabotarsi da soli.

“È una lezione che devo imparare: devo concedermi il lusso dell’errore. Nel peggiore dei casi si cade, ci si rialza e si riparte. Non succede nulla”.

Che cosa sogna Agnese?

“Sogno, come dicevo, il successo. Però il successo inteso come realizzazione. Sicuramente una realizzazione nel campo della recitazione. Però mi piacerebbe realizzarmi in tutte le mie passioni. Quindi sì, una realizzazione nel lavoro, ma anche nell’arte. Mi piacerebbe diventare un’attrice di successo, iniziare a lavorare, continuare a studiare. Mi piacerebbe, un giorno, costruirmi una famiglia. Mi piacerebbe essere una persona felice. Adesso so che forse non potrò avere tutto questo, oppure magari sì, magari andrà tutto nel migliore dei modi e non avrò nulla di cui lamentarmi. Però vivo nel mondo della realtà, non in quello dei sogni. Quindi devo accontentarmi di quello che arriva e cercare di costruire il meglio possibile”.

Qual è l’ultimo gesto di tenerezza che Agnese ha riservato a se stessa?

“In questo momento della mia vita vivo una specie di insoddisfazione costante. È come se vivessi tutto al settanta per cento. Non riesco mai a essere felice fino in fondo, perché spesso mi sento come se mi mancasse un pezzo. Quindi probabilmente non saprei rispondere a questa domanda”.

Ma forse, in questo momento, questa è già la risposta. Perché all’esterno c’è una persona molto forte, ma dentro c’è ancora una frattura che pesa.

“Quella rottura sentimentale per me è come una lama sul collo. A volte la dimentico, altre no, ma è sempre lì. Resta comunque una parte della mia vita. Sono cresciuta con quella persona tra i diciotto e i ventidue anni: forse non è un periodo lunghissimo, ma a quell’età penso sia una fase molto importante. Mi è stato portato via un pezzo di cuore. E poi quella persona non si è comportata bene: era un uomo più grande di me di nove anni, non era un ragazzino. Forse ne sto anche parlando troppo, perché non vorrei neppure dargli tutto questo peso”.