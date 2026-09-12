Agostino Di Novo aggredisce l'ex nell'aula di tribunale a Udine, militare arrestato per tentato omicidio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si è avventato contro l’ex compagna nell’aula di tribunale di Udine in cui era stata appena emessa la sentenza contro di lui, colpendola più volte con un oggetto di plastica appuntito. Il militare dell’Esercito Agostino Di Novo è stato arrestato e condotto in carcere per tentato omicidio dopo l’aggressione sotto gli occhi dei giudici che l’avevano condannato qualche istante prima per lesioni ai danni della donna.

L’aggressione nell’aula di tribunale di Udine

L’episodio si è verificato nella giornata di venerdì 11 settembre, quando la corte ha disposto la condanna del 40enne militare dell’Esercito a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, per lesioni nei confronti dell’ex convivente.

Subito dopo la lettura della sentenza, Di Novo si è alzato dal banco degli imputati per scagliarsi sulla 35enne, seduta sul lato opposto dell’aula, a fianco della vice procuratrice onoraria Alessandra D’Aversa.

L’arresto di Agostino Di Novo

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo essere saltato addosso all’ex compagna, il militare l’ha colpita ripetutamente al collo e alle gambe con un frammento di plastica appuntito, prima di essere fermato da un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testimoni in un altro processo.

In soccorso della donna è intervenuta anche una dipendente del tribunale, che ha portato la 35enne nella camera di consiglio sbarrando la porta.

Il 40enne è stato quindi arrestato in flagranza e portato in carcere, mentre l’ex compagna è stata portata in pronto soccorso.

L’accusa di tentato omicidio al militare dell’Esercito

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani del gruppo Nem, Di Novo ha colpito l’ex con un coordinatometro militare per mappe topografiche, uno strumento di plastica per la misurazione cartografica, spezzato in due, grazie al quale sarebbe riuscito a eludere i controlli e il metal detector all’ingresso del tribunale.

In seguito all’aggressione, la gip Giulia Pussini ha convalidato l’arresto di Agostino Di Novo, applicando la misura cautelare della custodia in carcere a Udine.

Il 40enne militare dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma per offendere e interruzione di servizio pubblico.