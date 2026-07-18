Agosto a 50 gradi, il meteo in Italia fa paura per il caldo: le previsioni e il rischio nubifragi violenti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo un luglio segnato da temperature elevate, le prime previsioni meteo per agosto indicano un nuovo periodo di caldo intenso sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a medio termine segnalano giornate di agosto con temperature vicino ai 50 gradi e fenomeni temporaleschi intensi.

Agosto a 50 gradi in Italia, le previsioni del Centro Europeo

Come riporta Il Messaggero, nella prima parte di agosto il protagonista dovrebbe essere ancora l’anticiclone africano.

Si tratta di una vasta area di alta pressione che prende origine dal Sahara e si espande verso il Mediterraneo, portando sull’Italia aria molto calda e stabile.

Quando questa configurazione resta attiva per più giorni, le temperature possono aumentare in modo progressivo, soprattutto nelle pianure, nelle zone interne e nelle grandi città.

Secondo gli esperti di IlMeteo, gli scostamenti rispetto alle medie stagionali potrebbero essere significativi. Su buona parte della penisola si parla di circa 3 gradi in più rispetto alla norma, con punte fino a 5 gradi sopra media al Nord.

Dove si potrebbero sfiorare i 50 gradi

Le zone più esposte al caldo africano sono generalmente quelle interne e lontane dal mare, dove la ventilazione è minore e l’effetto dell’irraggiamento è più forte.

Tra le aree da monitorare ci sono la Sardegna interna, la Sicilia, la Puglia, le pianure del Centro e alcune aree della Pianura Padana.

Anche le grandi città possono risentire maggiormente delle ondate di calore, a causa dell’effetto isola di calore urbana.

Un segnale è arrivato già nella seconda settimana di luglio, quando in alcune zone interne della Sardegna si sono toccati i 45 gradi.

Valori molto elevati sono stati segnalati anche a Nuoro, Caltanissetta, Foggia, Oristano e Firenze.

Secondo le stime citate dalla fonte, se la configurazione dovesse ripetersi o rafforzarsi ad agosto, in alcune delle stesse aree si potrebbero raggiungere temperature ancora più estreme e vicine ai 50 gradi.

Ad agosto rischio temporali violenti

Il rischio non riguarda soltanto le temperature elevate.

Come riporta Il Messaggero, quando l’aria resta molto calda per giorni, aumenta anche l’evaporazione.

L’umidità si accumula negli strati bassi dell’atmosfera e diventa una fonte di energia per la formazione dei temporali.

Se arriva aria più fresca in quota, il contrasto con l’aria calda presente vicino al suolo può innescare temporali rapidi e intensi.

In queste condizioni, la rottura del caldo non porta sempre un miglioramento graduale.

Può invece tradursi in fenomeni improvvisi, con piogge molto forti concentrate in poco tempo, grandine e vento.

Tra i fenomeni più temuti ci sono le grandinate intense.

Un altro rischio è quello dei nubifragi lampo.

In questi casi la pioggia cade in modo molto abbondante in pochi minuti, aumentando la possibilità di allagamenti, problemi alla viabilità e criticità nei sottopassi o nelle zone urbane con scarso drenaggio.

C’è poi il fenomeno dei downburst.

Si tratta di raffiche di vento lineare che scendono dal temporale e si espandono orizzontalmente al suolo. In alcuni casi possono superare i 100 chilometri orari, provocando caduta di alberi, danni ai tetti e interruzioni elettriche.

Quanto sono affidabili le previsioni per agosto

Le proiezioni per agosto devono essere lette come una tendenza generale, non come una previsione dettagliata giorno per giorno.

I modelli stagionali, come quelli del Centro Europeo, indicano scenari probabili sulla base di calcoli fisico-matematici.

Sono utili per individuare anomalie termiche, periodi più caldi della norma o configurazioni atmosferiche favorevoli a fenomeni estremi.

Per sapere con precisione quali giornate saranno più calde e quali zone saranno colpite da temporali o grandinate sarà però necessario attendere i bollettini a breve termine.