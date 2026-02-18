Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Finto carabiniere allontanato dalla provincia di Agrigento per truffa aggravata ai danni di una donna. L’uomo, originario della provincia di Catania, è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di dimora, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura, dopo essere stato individuato come responsabile del raggiro. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata applicata nell’ambito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Agrigento.

La misura cautelare e l’indagine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata da una donna, vittima di truffa aggravata. Gli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Agrigento hanno ricostruito i fatti che hanno portato all’emissione dell’ordinanza di divieto di dimora nei confronti di un soggetto proveniente dalla provincia di Catania. Il provvedimento, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica, prevede il divieto di ingresso e permanenza in tutti i comuni della provincia, con l’obbligo di non farvi ritorno.

Il modus operandi: la truffa del finto carabiniere

L’uomo, insieme a un complice minorenne, avrebbe messo in atto una truffa ai danni di una donna, utilizzando la tecnica del “falso carabiniere”. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero contattato telefonicamente la vittima, presentandosi falsamente come Maresciallo dei Carabinieri. Con questa scusa, sono riusciti a convincere la donna di essere rimasta coinvolta, suo malgrado, in una rapina. Approfittando dello stato di confusione e preoccupazione della vittima, i due si sono poi recati presso la sua abitazione, dove, con il pretesto di dover effettuare ulteriori accertamenti, si sono fatti consegnare i monili in oro custoditi in casa.

Prevenzione e contrasto ai reati predatori

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori portate avanti dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione ai fenomeni che colpiscono le persone più vulnerabili. Le forze dell’ordine sottolineano come spesso i soggetti deboli siano presi di mira attraverso raggiri e artifici, minando la sicurezza e la fiducia dei cittadini. L’obiettivo delle indagini e delle misure adottate è quello di tutelare la popolazione e prevenire ulteriori episodi di truffa.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini della Squadra Mobile di Agrigento sono tuttora in corso.

IPA