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È stata disposta la sospensione per otto giorni dell’attività di una sala giochi e scommesse ad Agrigento, ritenuta abituale ritrovo di pregiudicati e persone pericolose. Il provvedimento, emesso dal Questore Tommaso Palumbo, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo che i controlli delle forze dell’ordine hanno accertato la presenza di soggetti con precedenti penali, anche per reati legati agli stupefacenti.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione dell’attività della sala giochi e scommesse è stata decisa dal Questore di Agrigento, Dott. Tommaso Palumbo, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento amministrativo è stato adottato in seguito a una serie di controlli effettuati dal personale della Divisione P.A.S. e dell’U.P.G.e S.P., con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative che regolano la gestione delle attività commerciali, in particolare per quanto riguarda la frequentazione da parte di soggetti controindicati.

I controlli e le irregolarità riscontrate

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno accertato che la sala giochi era frequentata da diversi soggetti con precedenti penali e di polizia, alcuni dei quali già noti per reati inerenti agli stupefacenti. La presenza abituale di queste persone ha portato le autorità a ritenere l’attività commerciale un punto di ritrovo per pregiudicati e individui considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sospensione dell’attività

Alla luce di quanto emerso dai controlli, la sala giochi e scommesse è stata sospesa con effetto immediato per otto giorni, a partire dalla data odierna. La decisione comporta la cessazione immediata di tutte le attività di gioco e scommesse presso l’esercizio coinvolto. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dei poteri attribuiti al Questore, che può sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio qualora venga ritenuto un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.

Le motivazioni della misura

La sospensione è stata motivata dalla necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, con particolare attenzione alla fascia giovanile, considerata maggiormente esposta ai rischi derivanti dalla frequentazione di ambienti dove si ritrovano pregiudicati per gravi reati, soprattutto quelli legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento della Questura rappresenta una diretta espressione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, volta a prevenire situazioni che possano mettere in pericolo l’ordine pubblico.

IPA