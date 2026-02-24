Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Otto persone sono state condannate ad Agrigento per gestione illecita di rifiuti. Le condanne sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’attività investigativa ha permesso di individuare numerosi episodi di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi, in diverse aree del territorio.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio grazie a controlli mirati sul territorio da parte dei militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento. L’attività si è sviluppata attraverso servizi di osservazione, supportati anche dal 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, che hanno consentito di individuare aree soggette a abbandono e smaltimento illecito di rifiuti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e hanno coinvolto anche l’Autorità Giudiziaria, che ha disposto specifici monitoraggi tecnici per documentare i conferimenti non autorizzati.

Le modalità dell’illecito e i dettagli dell’operazione

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno documentato numerosi episodi di gestione illecita di rifiuti, tra cui anche rifiuti speciali e pericolosi. In particolare, sono stati rinvenuti materiali derivanti da lavori edili e manufatti contenenti amianto, che rappresentano un serio rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. L’attività investigativa ha portato all’identificazione di 47 soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria per varie ipotesi di reato in materia ambientale. Inoltre, nell’ambito del procedimento, sono stati sottoposti a sequestro preventivo due automezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti.

Le sanzioni e le responsabilità accertate

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti di 8 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni alla normativa ambientale. Le sanzioni comminate ammontano complessivamente a oltre 40.000 euro. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di abbandono incontrollato dei rifiuti che arrecano danno al territorio e comportano rischi igienico-sanitari rilevanti.

Il ruolo della Procura e le garanzie per gli indagati

La Procura della Repubblica di Agrigento ha coordinato l’intera attività d’indagine, che si è avvalsa anche di strumenti tecnici per monitorare e documentare i conferimenti non autorizzati di rifiuti.

IPA