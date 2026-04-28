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Un minore originario della provincia di Catania è stato sottoposto a misura cautelare del collocamento in comunità per truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo ed eseguito dalla Polizia di Stato di Agrigento, dopo indagini che hanno ricostruito le modalità della truffa perpetrata con il metodo del “falso carabiniere”.

Le indagini e la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Agrigento, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. L’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti del giovane, ritenuto responsabile di truffa aggravata in concorso con un maggiorenne.

Il modus operandi della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minore, insieme a un complice maggiorenne già sottoposto lo scorso febbraio alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Agrigento, avrebbe messo in atto una truffa ai danni di una donna anziana. I due avrebbero contattato la vittima, inducendola a credere di essere stata coinvolta in una rapina durante la quale sarebbe stato utilizzato un suo documento di identità.

L’inganno e la consegna dei monili

Il minore indagato si sarebbe poi presentato presso l’abitazione dell’anziana, fingendosi Assistente Cancelliere del Tribunale incaricato di svolgere ulteriori accertamenti. In questa occasione, avrebbe convinto la donna a consegnargli i monili in oro custoditi in casa, per poi allontanarsi rapidamente e far perdere le proprie tracce.

Le misure cautelari e la posizione degli indagati

Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno permesso di raccogliere un quadro gravemente indiziario a carico del minore. Questo ha portato il GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo a emettere la misura cautelare del collocamento in comunità, con la prescrizione di non allontanarsi dalla stessa. Il complice maggiorenne era già stato raggiunto da una misura cautelare nel febbraio precedente.

Le indagini ancora in corso

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che le indagini sono tuttora in corso e che la responsabilità penale del minore sottoposto a misura cautelare non è stata ancora accertata in via definitiva. La vicenda, che ha avuto luogo nella provincia di Agrigento, evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle persone anziane di fronte a truffe sempre più sofisticate e la necessità di mantenere alta l’attenzione su questo tipo di reati.

IPA