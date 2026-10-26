Ai domiciliari ma al bar del Gran Reno di Casalecchio con la compagna, la scusa non regge: in carcere

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Doveva essere a casa, agli arresti domiciliari, e invece era seduto al bar di un centro commerciale con la compagna. Riconosciuto da tre poliziotti liberi dal servizio al Gran Reno di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, ha tirato fuori la scusa dell’ospedale. Smentito dalla donna, ha aggredito gli agenti: ora è in carcere.

Al bar del Gran Reno di Casalecchio invece che ai domiciliari

Come riporta la Polizia di Stato, tutto è successo intorno alle 16.50 del 18 ottobre.

I tre agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, lo stesso ufficio che aveva emesso il provvedimento, lo hanno riconosciuto mentre era al tavolino con la compagna.

Lo hanno seguito fino ai parcheggi esterni, per controllarlo in sicurezza.

Lì il 37enne ha spiegato di essere uscito per accompagnare la donna in ospedale, per un malessere.

Ma è stata proprio la compagna a smentirlo.

La colluttazione nel parcheggio e il carcere

A quel punto l’uomo ha spinto con violenza gli agenti ed è corso verso la sua auto, per scappare.

Raggiunto, ha colpito i poliziotti e ha rotto lo schermo del telefono di uno di loro, che stava chiamando il 112 per chiedere aiuto.

Con il supporto di una pattuglia dei carabinieri di Casalecchio, è stato immobilizzato e portato in Questura.

Ha già precedenti per evasione, sostituzione di persona e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Denunciato per evasione e resistenza, ha ricevuto anche un avviso orale del questore.

Per la gravità dei fatti, l’autorità giudiziaria ha sostituito i domiciliari con il trasferimento in carcere.

IPA