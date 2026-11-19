Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Doveva restare chiuso in casa a scontare la sua pena, invece gli agenti lo hanno trovato in una sala slot di Trento, dove ha provato a nascondersi dietro un cartellone pubblicitario. Il goffo tentativo non è servito: dopo la denuncia per evasione, l’Ufficio di Sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare e il 37enne è finito in carcere.

Il controllo nella sala slot di Trento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato riconosciuto dalle Volanti durante un controllo degli avventori del locale. Già noto per precedenti legati alla droga, stava scontando ai domiciliari una condanna emessa nel 2021 dal Tribunale di Trento.

Vedendo arrivare i poliziotti si è riparato dietro il pannello pubblicitario della sala, sperando di passare inosservato. Gli agenti però lo avevano già individuato e lo hanno denunciato per essere uscito di casa violando gli obblighi della misura.

Dai domiciliari al carcere

Segnalata la violazione, l’Ufficio di Sorveglianza ha sospeso l’esecuzione della pena in casa e ha ordinato il trasferimento nella casa circondariale della città. A eseguire l’ordine di carcerazione sono state ancora le Volanti, che lo hanno rintracciato in città nella tarda serata e lo hanno accompagnato in cella.

IPA