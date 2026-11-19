Ai domiciliari ma beccato alla sala slot di Trento, si nasconde dietro un cartellone: finisce in carcere
Riconosciuto dagli agenti in una sala slot mentre era ai domiciliari, un 37enne è stato trasferito in carcere dopo la violazione degli obblighi.
Doveva restare chiuso in casa a scontare la sua pena, invece gli agenti lo hanno trovato in una sala slot di Trento, dove ha provato a nascondersi dietro un cartellone pubblicitario. Il goffo tentativo non è servito: dopo la denuncia per evasione, l’Ufficio di Sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare e il 37enne è finito in carcere.
Il controllo nella sala slot di Trento
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato riconosciuto dalle Volanti durante un controllo degli avventori del locale. Già noto per precedenti legati alla droga, stava scontando ai domiciliari una condanna emessa nel 2021 dal Tribunale di Trento.
Vedendo arrivare i poliziotti si è riparato dietro il pannello pubblicitario della sala, sperando di passare inosservato. Gli agenti però lo avevano già individuato e lo hanno denunciato per essere uscito di casa violando gli obblighi della misura.
Dai domiciliari al carcere
Segnalata la violazione, l’Ufficio di Sorveglianza ha sospeso l’esecuzione della pena in casa e ha ordinato il trasferimento nella casa circondariale della città. A eseguire l’ordine di carcerazione sono state ancora le Volanti, che lo hanno rintracciato in città nella tarda serata e lo hanno accompagnato in cella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.