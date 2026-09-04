Ai domiciliari per gli atti contro le statue sacre a Frosinone, arrestata per evasione una donna

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Un arresto per evasione a Frosinone, dove una donna, già sottoposta agli arresti domiciliari per essere gravemente indiziata di atti sacrileghi contro statue sacre, è stata sorpresa fuori dalla propria abitazione. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando la donna è stata intercettata dagli agenti nelle vicinanze della sua residenza, dopo essersi allontanata senza autorizzazione.

Controllo di routine e assenza sospetta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio intorno alle 10:40 di ieri mattina. Gli agenti della Squadra Volante si sono recati presso l’abitazione della donna per effettuare un controllo di routine, come previsto per chi è sottoposto a misure cautelari. Dopo aver suonato ripetutamente al campanello senza ottenere risposta, i poliziotti hanno verificato che la donna non si trovava in casa, violando così le disposizioni degli arresti domiciliari.

Recidiva e precedenti violazioni

La donna non era nuova a questo tipo di violazione. Secondo quanto riferito dalla Polizia, si tratta di una recidiva: per la stessa infrazione era già stata denunciata una volta a luglio e due volte ad agosto. Questi precedenti hanno contribuito a rafforzare la posizione degli agenti, che hanno immediatamente avviato le ricerche nelle aree circostanti.

Rintracciata a poche centinaia di metri

Le ricerche hanno dato esito positivo in breve tempo. La donna è stata infatti intercettata a poche centinaia di metri dalla propria abitazione mentre camminava a piedi. Gli agenti l’hanno fermata e, alla luce dei ripetuti precedenti e della flagranza della evasione, l’hanno tratta in arresto.

Le accuse: atti sacrileghi alle statue sacre

La misura cautelare degli arresti domiciliari era stata disposta nei confronti della donna perché gravemente indiziata di aver compiuto atti sacrileghi ai danni di statue sacre. Tali episodi sarebbero avvenuti tra gennaio e aprile di quest’anno, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. La natura dei fatti contestati ha portato le autorità a disporre la restrizione della libertà personale, misura che la donna ha però più volte violato.

IPA