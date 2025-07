Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 35 anni arrestato dalla Polizia a Empoli. L’uomo è stato condotto in carcere dopo che la pena sostitutiva della detenzione domiciliare gli è stata revocata per aver violato più volte le prescrizioni imposte. L’operazione è stata eseguita nel pomeriggio di mercoledì dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti si è reso necessario in seguito a una serie di comportamenti contrari alle prescrizioni imposte al 35enne, già coinvolto in un procedimento per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nel mese di maggio, a seguito di tale procedimento, all’uomo era stata concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Le violazioni delle prescrizioni

Nonostante la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione, il soggetto ha più volte trasgredito alle regole imposte. In particolare, si è reso responsabile di plurime violazioni delle prescrizioni, tra cui la mancata partecipazione agli incontri di rieducazione per uomini maltrattanti, la violazione dell’obbligo di permanenza presso il domicilio di detenzione e la reiterazione di condotte aggressive e minacciose nei confronti della sua ex moglie.

L’arresto nel centro urbano

Gli agenti del Commissariato di Empoli hanno rintracciato il 35enne nel centro urbano della città. Dopo aver espletato tutte le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Sollicciano, dove dovrà scontare la condanna residua a 3 anni e 2 mesi di reclusione.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria

L’ordinanza di revoca della pena sostitutiva e la riconversione nella pena principale sono state emesse dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale decisione è stata presa a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni da parte dell’uomo, che hanno reso necessaria la revoca della misura alternativa e il trasferimento in carcere.

La situazione a Empoli

Il caso ha riportato l’attenzione sulle problematiche legate ai maltrattamenti in ambito familiare e sulla necessità di monitorare attentamente chi beneficia di misure alternative alla detenzione. Le forze dell’ordine di Empoli continuano a vigilare per garantire la sicurezza delle vittime e il rispetto delle disposizioni giudiziarie.

