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A Mantova gli agenti hanno rintracciato un 43enne ucraino in compagnia della sua ex e lo hanno arrestato per evasione. L’uomo aveva lasciato l’abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari per fatti che riguardavano la donna.

L’allarme del braccialetto elettronico

Nella mattinata di lunedì 23 novembre la Squadra Volante della Questura di Mantova è intervenuta nell’abitazione dell’uomo dopo un allarme registrato dalla Sala Operativa attraverso il sistema di controllo da remoto.

L’indagato, già destinatario di diversi precedenti di polizia, era ai domiciliari con braccialetto elettronico per maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

Evade e viene rintracciato con l’ex compagna

Gli agenti hanno verificato che l’uomo non si trovava in casa, dove era rimasta soltanto la madre, e hanno avviato le ricerche. Dopo circa un’ora lo hanno individuato in lontananza insieme a una donna, riconosciuta come l’ex compagna e persona offesa nel procedimento da cui era scaturita la misura cautelare.

Quando si è accorto della pattuglia, il 43enne si è allontanato rapidamente a piedi in direzione della propria abitazione. Gli operatori lo hanno raggiunto. Non essendo emersi motivi che giustificassero l’uscita, è stato arrestato per evasione.

Arresti domiciliari dopo la convalida

Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Nella mattinata di martedì 24 novembre l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari.

IPA