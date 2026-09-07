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Un uomo di 61 anni è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari dopo un intervento condotto dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri a Frosinone. L’uomo, già sottoposto a misura cautelare per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione e deferito all’Autorità Giudiziaria.

La segnalazione a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nelle prime ore della mattina, quando la Sala Operativa della Questura di Frosinone ha ricevuto una segnalazione di allarme dal braccialetto elettronico indossato dall’uomo.

Il dispositivo, utilizzato per monitorare il rispetto degli arresti domiciliari, ha rilevato l’allontanamento del soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia.

Le ricerche e i controlli sul territorio

Una pattuglia della Squadra Volante si è immediatamente recata presso l’abitazione indicata, constatando l’assenza dell’uomo. I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che il sessantunenne si era allontanato solo da pochi minuti.

Gli agenti hanno quindi avviato ricerche nelle aree limitrofe e nei luoghi abitualmente frequentati dal soggetto, intensificando i controlli per rintracciarlo nel più breve tempo possibile.

Tutela della vittima e protocolli di sicurezza

Parallelamente alle ricerche, il personale della Polizia di Stato ha attivato i protocolli di tutela per la vittima dei precedenti maltrattamenti, residente non lontano dal luogo del tracciamento.

Gli agenti hanno contattato tempestivamente la persona interessata per assicurarsi che fosse al sicuro e che non vi fossero stati tentativi di avvicinamento da parte dell’uomo evaso.

Il ritorno a casa e la denuncia

L’efficace pressione esercitata dai controlli sul territorio ha indotto il sessantunenne a fare ritorno presso il proprio domicilio intorno alle ore 09:30.

Ad attenderlo ha trovato gli operatori della Volante, pronti a procedere con gli accertamenti di rito. L’uomo ha cercato di giustificare il suo allontanamento adducendo motivazioni personali, sostenendo di essersi assentato per recuperare un proprio mezzo di trasporto.

Le conseguenze e il rispetto della presunzione di innocenza

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per violazione degli obblighi imposti dalla misura restrittiva. Come sottolineato dalla Polizia di Stato, è importante ricordare che l’indagato è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria.

Solo una sentenza definitiva potrà eventualmente riconoscerlo colpevole del reato contestato, in conformità con il principio costituzionale di presunzione di innocenza.

IPA