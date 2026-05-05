Ai funerali di Alex Zanardi risuona la canzone "Combattente" di Fiorella Mannoia: la dedica della cognata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Migliaia di persone si sono riunite di fronte alla basilica di Santa Giustina per dare l’ultimo saluto ad Alex Zanardi. Nonostante la pioggia, le persone sono rimaste fuori dalla basilica fino a quando hanno salutato Daniela Manni, moglie del pilota. Due le canzoni che hanno accompagnato la mattinata: il brano di Fiorella Mannoia “Combattente”, dedicato dalla cognata, e “Ti insegnerò a volare (Alex)” di Vecchioni e Guccini.

Funerali di Alex Zanardi: la dedica della cognata

Barbara Manni, cognata di Alex Zanardi, ha preso la parola durante i funerali in rappresentanza della famiglia, dopo il figlio Niccolò. Ha dichiarato: “Guarda cosa hai fatto, quanto è grande il mondo che ti si stringe attorno”.

Barbara Manni ha utilizzato la parola combattente dicendo di credere che questa parola possa raggiungere l’essenza più vera di Alex Zanardi. Ha voluto ricordare l’influenza del padre Dino, della madre Anna e della moglie Daniela. “Senza Dino, Anna e Daniela e la silenziosa ammirazione e il rispetto del figlio Nicolò, la storia che abbiamo visto non sarebbe la stessa”, ha aggiunto Barbara.

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Al termine delle sue parole è stata suonata “Combattente” di Fiorella Mannoia, il cui testo viene così dedicato ad Alex Zanardi.

Testo e significato di “Combattente”

Un testo carico di significato quello di “Combattente“, che dà anche il nome all’album di Fiorella Mannoia. Racconta di come il tempo tessa le ferite, ma di come tolga anche un po’ di elasticità.

Nel testo troviamo alcuni passaggi che parlano di lotta come: “Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente”.

Nel ritornello si ripete un altro passaggio toccante come: “Perché è una regola che vale in tutto l’universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare“.

“Ti insegnerò a Volare” di Guccini

Mentre la bara lasciava la basilica di Santa Giustina a Padova, è stato invece diffuso il brano “Ti insegnerò a volare (Alex)“. Si tratta della canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata proprio al pilota e campione paralimpico.

Il brano era stato pensato proprio per omaggiare Zanardi. Frasi come “e se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare” raccontano bene il personaggio che dopo l’incidente del 2001, nel quale perse entrambe le gambe, non smise comunque di lottare.