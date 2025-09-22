Ai funerali di Charlie Kirk la vedova Erika perdona il killer, ma Trump non è d'accordo: "Odio gli oppositori"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nello State Farm Stadium di Glendale, sobborgo di Phoenix in Arizona, sono stati celebrati i funerali di Charlie Kirk. Migliaia di persone hanno intonato “Holy Forever”. Erika, la vedova dell’attivista, ha spiegato in lacrime di aver perdonato l’omicida del marito, affermando che “l’odio non deve portare altro odio”. Un’idea opposta l’ha espressa Donald Trump che ha dichiarato di “odiare gli oppositori”.

La vedova di Charlie Kirk perdona l’assassino del marito

Erika Kirk è stata accolta da un boato quando è salita sul palco. “Si è sottomesso alla volontà di Dio”, ha scandito in lacrime. Poi il discorso sul perdono: “Mio marito Charlie voleva salvare i giovani, come colui che gli ha tolto la vita. Perdono quel giovane. La risposta all’odio non è altro odio”.

“Dopo l’assassinio di Charlie – ha proseguito la vedova -, non abbiamo visto violenza, rivolte o rivoluzione. Abbiamo visto quello che mio marito ha sempre pregato di vedere in questo paese. Abbiamo visto la rinascita”.

ANSA Donald Trump e Erika Kirk

Erika ha aggiunto che porterà avanti la missione di Charlie e di essere onorata di essere la nuova ceo di Turning Point Usa. “Anche se Charlie è morto troppo presto, era anche pronto a morire. Ha lasciato questo mondo senza rimpianti”, ha sottolineato la donna.

Funerali di Charlie Kirk, Trump: “Io odio gli oppositori”

“Charlie ha iniziato solo con l’idea di far cambiare idea nel campus, invece ha ottenuto risultati ben maggiori: ha cambiato la storia”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che l’omicidio dell’attivista conservatore “non è stato solo un attacco a un uomo o a un movimento, ma a tutta l’America”. Ha ribadito che a Kirk verrà consegnata la Medal of Freedom, la maggiore onorificenza civile americana.

Il presidente Usa ha poi fatto un discorso differente sull’odio rispetto a quello della vedova Erika: “Charlie non odiava i suoi oppositori, io li odio e non gli auguro il meglio. Magari Erika mi persuaderà. Su questo non andavo d’accordo con Charlie, scusa Charlie…”

“Ha lavorato nella mia campagna nel 2016 – ha ricordato il tycoon – e viaggiato con i miei figli Donald Jr e Eric. È colui che ha aiutato a mettere insieme Maga e Maha“, il Make America Healthy Again di Robert F. Kennedy Jr.

“L’America – ha continuato Trump – è un paese sotto shock: due settimane fa il paese è stato derubato di un gigante della sua generazione”, ucciso da un “mostro radicalizzato”.

Alla fine del funerale il presidente e Erika Kirk si sono abbracciati sul palco.

I timori dei dem americani

I dem americani temono ora che Trump usi il caso di Kirk per limitare le libertà degli oppositori. C’è addirittura chi sostiene che si stia andando verso la “dittatura”.

Tra le voci più preoccupate spicca quella di Hillary Clinton che ha attaccato Trump per la sua richiesta di perseguire i movimenti liberal e di sinistra: “I repubblicani usano l’omicidio Kirk per colpire gli avversari politici”, ha dichiarato l’ex segretaria di Stato.

La pace tra Elon Musk e Donald Trump

Ai funerali di Kirk, Trump ha anche incontrato Elon Musk. I due sono stati ripresi mentre erano intenti a conversare durante l’incontro avvenuto nella zona vip dello stadio.

La stretta di mano tra l’imprenditore e il presidente è significativa ed è stata interpretata dai media statunitensi come una sorta di pace dopo le divergenze e le liti dei mesi scorsi.