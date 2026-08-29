Ai funerali di Tania Terrin il parroco attacca la politica: "Dirotta fondi a favore di armamenti"

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Non nasconde la sua rabbia don Alberto Peron, mentre celebra i funerali di Tania Terrin, vittima del femminicidio-suicidio di Camponogara (Venezia). Il parroco, durante l’omelia, ha sferrato un duro attacco alla politica, che accusa di difendere “a parole” i centri antiviolenza mentre nel contempo “dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti“. Poi l’appello: “Pretendiamo maggiore attenzione da parte della giustizia”.

Il parroco attacca la politica durante i funerali

Come documenta RaiNews il parroco don Alberto Peron, durante i funerali di Tania Terrin, ha lanciato un’invettiva contro il mondo della politica.

Perron, infatti, coinvolge il governo nelle responsabilità sui femminicidi, a partire dalla gestione dei fondi per i centri antiviolenza.

ANSA

Le sue parole: “La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni anti-violenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti“.

Lo ha detto, don Alberto Peron, durante l’omelia. All’interno della chiesa, in rispettoso silenzio dietro la bara bianca, la comunità di Camponogara si è stretta intorno al dolore della famiglia.

L’appello dopo il femminicidio di Tania Terrin

Sempre durante l’omelia, don Alberto Peron, dopo l’attacco al governo, ha rivolto un appello a tutto il mondo della politica. “Pretendiamo maggiore attenzione da parte della giustizia”.

Una giustizia, quella invocata dal parroco, che “sappia applicare e non soltanto generare ulteriori mezzi repressivi“. Per cambiare le cose “serve una rete che dobbiamo tessere insieme”, e sarebbe meglio creare “una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza”.

La tragedia di Camponogara

La vicenda è tristemente nota. Tania Terrin aveva denunciato più volte Dino Keber, che nel frattempo era destinatario di provvedimenti di allontanamento.

In una situazione di calma apparente, infine, si è consumata la tragedia: la sera di Ferragosto la donna, appena 39 anni, è stata strangolata nella sua abitazione di Camponogara, la stessa nella quale aveva chiesto protezione ai vicini di casa, invitandoli a non aprire all’ex fidanzato qualora lo avessero visto aggirarsi nella palazzina.

A scoprire il cadavere di Tania erano stati i vigili del fuoco, allertati dalla madre che da giorni non aveva sue notizie. Il corpo senza vita giaceva sul divano. Dopo il femminicidio, Dino Keber si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione a Dolo.