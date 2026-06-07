Ai Mondiali 2026 l'Iran dovrà entrare e uscire dagli Usa in 24 ore, le regole imposte da Trump per la guerra

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In vista dei Mondiali 2026, Donald Trump ha imposto durissime limitazioni diplomatiche alla nazionale dell’Iran, che a causa della guerra in corso potrà rimanere negli Usa per un massimo di 24 ore. Oltre all’obbligo di rientrare in Messico subito dopo i novanta minuti di gioco, la selezione di Teheran deve fare i conti con il rifiuto dei visti d’ingresso americani per quattordici membri chiave del proprio staff dirigenziale.

Mondiali 2026, Trump pone restrizioni sul visto all’Iran

La nazionale di calcio dell’Iran affronterà misure restrittive senza precedenti durante i Mondiali 2026. Le autorità governative degli Usa hanno stabilito che la delegazione di Teheran potrà mettere piede sul suolo americano esclusivamente il giorno delle partite e dovrà abbandonare il Paese poche ore dopo il fischio finale, concentrando l’intera permanenza nell’arco di appena 24 ore.

L’ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, ha confermato che la squadra è già stata informata dei rigidi vincoli orari. L’ingresso avverrà la mattina della gara con ripartenza immediata la notte stessa.

ANSA

A causa del conflitto in corso e delle forti tensioni diplomatiche con Washington, la federazione asiatica ha dovuto stravolgere i propri piani logistici, spostando il quartier generale del ritiro da Tucson, in Arizona, alla città messicana di Tijuana, situata a ridosso del confine, dal quale i calciatori decolleranno o viaggeranno per disputare i match del girone a Los Angeles e Seattle.

I problemi causati dalla guerra

Il cammino della selezione verso il torneo è stato pesantemente ostacolato dai problemi burocratici legati al rilascio dei visti d’ingresso per l’entourage della squadra.

Sebbene l’amministrazione guidata da Donald Trump abbia concesso il via libera ai giocatori e allo staff tecnico di prima necessità, i funzionari statunitensi hanno negato il permesso d’accesso a ben 14 membri della delegazione, compresi dirigenti apicali, consiglieri tecnici ed esecutivi.

I media statali di Teheran riferiscono che tra i profili respinti figurano il segretario generale della federazione calcistica locale, Hedayat Mombeini, e il vicepresidente Mehdi Mohammad Nabi. Da Washington la linea ufficiale resta inflessibile: i controlli serrati servono a evitare che soggetti legati al terrorismo sfruttino l’evento sportivo per introdursi sotto mentite spoglie negli Stati Uniti.

In un comunicato pubblicato sul proprio sito web, la Federazione ha accusato il governo degli Stati Uniti di avere un “comportamento vendicativo” che ha “effettivamente negato alla nazionale iraniana l’opportunità di un campo di gioco paritario e di una competizione libre da discriminazioni“, annunciando l’intenzione di portare la questione davanti alla FIFA.

Le polemiche extra-sportive

L’edizione dei Mondiali 2026, in partenza l’11 giugno, si svolgerà in uno scenario internazionale estremamente complesso, con gli attacchi militari congiunti sferrati da Usa e Israele contro l’Iran. Nonostante i due Paesi stiano portando avanti negoziati diplomatici per porre fine alla guerra, l’allerta attorno alle partite resta massima.

A Los Angeles, città che ospiterà il debutto dell’Iran il 15 giugno contro la Nuova Zelanda e che conta la più grande comunità di espatriati iraniani, le Forze dell’Ordine locali aumenteranno massicciamente gli organici per arginare potenziali disordini o proteste politiche all’esterno degli stadi.

Ai timori legati all’ordine pubblico e alle restrizioni sui visti si sommano anche le polemiche organizzative interne alla FIFA, finita nel mirino delle procure di New York e del New Jersey per le strategie di prezzo dei biglietti e costretta a cancellare decine di tagliandi emessi gratuitamente a causa di un bug tecnico del proprio portale web.