Ai Mondiali 2026 l'Iran minaccia di interrompere la partita, tensione per il match negli Usa con Nuova Zelanda

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Bandiere e slogan sotto osservazione per la partita Iran Nuova Zelanda in programma lunedì 15 giugno e valida per i Mondiali 2026. Il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali minacciando di interrompere la partita qualora venissero esposti simboli ostili alla Repubblica Islamica.

Iran ai Mondiali 2026, la minaccia di interrompere la partita

Come riporta Adnkronos, il presidente della Federcalcio iraniana, Mehdi Taj, avrebbe sollecitato la Fifa a garantire che venga esposta negli stadi dei Mondiali 2026 solo la bandiera della Repubblica islamica.

Il timore del dirigente nascerebbe dalla possibilità che all’interno dello stadio potrebbero esserci iraniani contrari al regime di Teheran.

ANSA

Gli stessi potrebbero sventolare bandiere dell’opposizione durante le partite dell’Iran.

Mehdi Taj ha dichiarato all’Afp: “La Fifa è responsabile secondo i protocolli. Uno di questi protocolli prevede che la bandiera ufficiale di un Paese debba essere presente nello stadio”.

A Los Angelese la più grande comunità iraniana al mondo

La partita Iran Nuova Zelanda si giocherà a Los Angeles dove è presente la più grande comunità iraniana al mondo.

Una parte rilevante sarebbe inoltre contraria alla Repubblica Islamica.

Adnkronos riporta che diverse organizzazioni avrebbero in programma di manifestare lunedì 15 giugno intorno allo stadio, sventolando la vecchia bandiera iraniana, quella utilizzata prima della Rivoluzione Islamica.

Il vessillo verde, bianco e rosso raffigurava un leone e un sole.

Un gesto simile è avvenuto anche ai Mondiali del Qatar 2022 quando alcuni manifestanti fischiarono l’inno nazionale dell’Iran.

La minaccia dell’Iran

Ahmad Donyamali, ministro dello Sport dell’Iran, ha avvertito che sarà particolarmente vigile riguardo a “bandiere e slogan”, minacciando di interrompere la partita qualora venissero esposti simboli ostili alla Repubblica Islamica.

“Abbiamo presentato alla Fifa la bandiera ufficiale del nostro Paese, sta lavorando per risolvere i problemi e si è dimostrata collaborativa”, ha inoltre aggiunto Mehdi Taj.

Prima del caso bandiere, l’Iran ha esposto più volte dubbi sulla possibilità di partecipare ai Mondiali 2026.

Uno degli ultimi motivi di discussione è stato il rifiuto da parte degli Stati Uniti di concedere i visti a quindici membri dello staff tecnico della nazionale iraniana.

Inoltre il ritiro dell’Iran è stato spostato da Tucson, in Arizona, a Tijuana, in Messico.