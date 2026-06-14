Ai Mondiali 2026 la gaffe Rai su Steve Jobs fa il giro del web, per il Tg1 "è sugli spalti" ma è morto da anni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il Tg1 di nuovo al centro delle polemiche per quanto riguarda i Mondiali 2026 che si stanno svolgendo tra Messico, Usa e Canada. Già durante la cerimonia di apertura sui social si era innescata un’ondata di indignazione in quanto la Rai, per fare spazio proprio al Tg delle ore 20 dell’ammiraglia, aveva interrotto la diretta dell’evento. Nelle scorse ore si è invece registrato un errore da matita rossa: in un servizio è stato detto che sugli spalti è stato avvistato Steve Jobs. Peccato che il fondatore di Apple sia deceduto 15 anni fa.

Mondiali 2026, gaffe della Rai su Steve Jobs

Il Tg1 ha lanciato un servizio in cui sono state elencate diverse personalità celebri avvistate sugli spalti durante i Mondiali in corso.

“Hollywood prende forma sugli spalti: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, mano sul cuore”, ha scandito la giornalista.

Come già sottolineato, il fondatore di Apple ovviamente non può essere presente ai Mondiali, essendo morto nel 2011.

In sintesi, si è verificata una clamorosa gaffe. E naturalmente sui social è diventata virale in un amen.

Probabilmente chi ha confezionato il servizio ha fatto confusione tra Jobs e Bill Gates, in quanto il nome dell’imprenditore defunto è stato pronunciato mentre scorreva un’immagine del fondatore di Microsoft.

ANSA

Gaffe anche su Rob Lowe scambiato per Brad Pitt

Tra l’altro, nel servizio in questione, c’è stato un altro scivolone. Ad essere menzionato è stato anche Brad Pitt. Il punto è che il divo hollywoodiano non è stato immortalato sugli spalti.

Pure in questo frangente è stata fatta confusione. Quando è stato scandito il suo nome è stato mostrato uno scatto di Rob Lowe.

C’è però da dire che Lowe e Pitt hanno una certa somiglianza. E infatti molti non si sono resi conto dello scambio di persona. Uno svarione meno grave di quello su Steve Jobs.

Le critiche sui social contro la Rai

Sui social i commenti degli utenti si sono sprecati: c’è chi ha optato per ironizzare sull’accaduto, facendosi una risata, e chi invece ha mosso critiche dure alla Rai, utilizzando toni per nulla carini.