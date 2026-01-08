Aida Yespica esulta per l'arresto di Maduro in Venezuela, "comunista e tiranno ma ora non può governare Trump"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Aida Yespica ha esultato per la cattura di Nicolás Maduro, convinta che per il bene del Venezuela l’arresto del leader sia assolutamente positivo. Dall’altro lato, si è augurata che ora il Paese sia governato dagli americani. La modella, oggi 43enne, ha lasciato la sua terra di origine quando aveva 17 anni, sbarcando in Italia, dove ha avuto successo sia nella moda sia come personaggio televisivo.

Aida Yespica: “Felice per la cattura di Maduro, c’era troppa violenza”

La showgirl, intervistata dal quotidiano Il Giornale, ha raccontato di aver saputo dell’arresto di Maduro da sua sorella che l’ha svegliata per metterla al corrente del blitz degli americani. “Nel letto, vicino a me, c’era la mia nipotina – ha spiegato -. L’ho baciata, poi mi sono alzata e ho abbracciato mia sorella“.

“Contenta? Feliz!”, ha chiosato quando le è stato domandato cosa ne pensasse della cattura. Poi ha rivelato un curioso aneddoto relativo alla sera precedente al blitz statunitense. Con la nipotina si è recata alla fontana di Trevi e aveva gettato una moneta. “Come desiderio – ha ricordato – ho detto una parola sola: pace. Pace per il mondo ma soprattutto pace per il mio Paese che non vede la pace da 27 anni”.

ANSA

In Venezuela ancora oggi vivono alcuni fratelli della modella e sua madre. Altri membri della famiglia sono fuggiti in Ecuador perché in Venezuela “c’era troppa violenza“. “L’opposizione organizzava delle manifestazioni contro Maduro e il governo, e i maduristi le attaccavano, armati, e sparavano e uccidevano”, ha dichiarato Yespica.

I suoi familiari sono scappati anche per la povertà, “perché non c’era più da mangiare; mancava persino l’acqua in molti quartieri”. Secondo Aida l’obiettivo politico di Maduro era “fare diventare il Venezuela come Cuba. E ci stava riuscendo”. Quando le è stato chiesto come descriverebbe il dittatore, non ha avuto alcun dubbio e ha scandito: “Un comunista, un tiranno“.

La modella: “Con Chavez un barlume di democrazia”

Yespica ha lasciato il suo Paese nel 1999, quando prese il potere Chavez. “Con lui – ha ricordato – era tutto più tranquillo. C’era anche meno povertà. Un barlume di democrazia. Con Maduro è stata la rovina totale. Sempre peggio, sempre peggio”.

La modella considera l’iniziativa militare voluta da Trump “un bene”. Ora spera che ci siano conseguenze positive e non deludenti: “Un rischio? Il presidente di una grande potenza che prende in mano un altro Paese non va tanto bene”.

Il riferimento è ovviamente all’inquilino della Casa Bianca. Secondo Aida, gli americani, se vogliono aiutare, devono catturare i narcos.

“Sì, ha preso il Chapo. Benissimo, questa è un’ottima cosa. Ora ha preso Maduro. Però qui deve lasciare che governino i venezuelani, non può governare Washington”, ha ribadito Yespica che ha aggiunto che, al potere, vedrebbe bene il premio Nobel per la pace Corina Machado. Pare invece che a prendere la guida del Venezuela sarà la vice presidente Delcy Rodríguez.

Aida Yespica: “Io ringrazio Trump”

Al di là di come andranno le cose, la showgirl ha sostenuto che peggio di Maduro non c’è nulla e che è un bene che siano intervenuti gli americani: “Io ringrazio Trump. Ci ha dato speranze e libertà“.

Aida ha inoltre raccontato che sotto sotto il regime di Maduro sua madre era diventata molto magra: “Dice che faceva la fila dalle 5 del mattino per avere qualcosa da mangiare e alla fine otteneva un pugno di riso. La gente si ammazzava per avere delle medicine”.

Parlando dell’America latina, Yespica ha dichiarato di provare grande stima per Bukele, il presidente del Salvador: “Lui è bravissimo. Ha stroncato la criminalità. Lui governa con la testa ma anche col cuore. Ci vorrebbero cento Bukele in America latina”.

Ha espresso apprezzamento anche per Milei, il presidente dell’Argentina, definendolo “un liberale vero”. E cosa ne pensa invece di Giorgia Meloni? “Mi piace tantissimo. È una vera leader, una statista. Meloni è una donna straordinaria”.