Aifa autorizza 9 vaccini contro l'influenza, c'è anche lo spray nasale per i bambini: disponibili da ottobre

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Si avvicina l’autunno, si attendono i primi freddi e, con essi, il diffondersi dei virus stagionali. A partire dal mese di ottobre si avvia la campagna di vaccinazione contro l’influenza per la stagione 2026 – 2027. L’Agenzia Italiana del Farmaco, Aifa, ha dato il via libera ai nuovi vaccini: sono nove i prodotti autorizzati, aggiornati sulla base delle caratteristiche dei virus che si prevede possano circolare durante la prossima stagione.

I vaccini autorizzati dall’Aifa

Sono 9 i vaccini autorizzati dall’Aifa e dall’Ema – Agenzia Europea per i Medicinali per l’immunizzazione contro l’influenza stagionale.

Non tutti i vaccini presenti nella lista approvata dall’Aifa saranno necessariamente disponibili sul mercato, a decidere quali verranno autorizzati saranno le Regioni, tramite gara per la fornitura.

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Efluelda (Sanofi Winthrop Industrie), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti di età pari o superiore a 60 anni.

(Sanofi Winthrop Industrie), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti di età pari o superiore a 60 anni. Fluad (Seqirus Netherlands B.V.), adiuvato, sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti (di età pari o superiore a 50 anni).

(Seqirus Netherlands B.V.), adiuvato, sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti (di età pari o superiore a 50 anni). Fluarix e Fluarix Tetra (Glaxosmithkline S.p.A.), sospensione iniettabile: indicati per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età.

(Glaxosmithkline S.p.A.), sospensione iniettabile: indicati per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età. Flucelvax (Seqirus Netherlands B.V.), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini dai 6 mesi di età.

(Seqirus Netherlands B.V.), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini dai 6 mesi di età. Fluenz (Astrazeneca AB) spray nasale: indicato per l’immunizzazione attiva in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 18 anni.

(Astrazeneca AB) spray nasale: indicato per l’immunizzazione attiva in bambini e adolescenti di età compresa tra 2 e 18 anni. Influvac S e Influvac S Tetra (Viatris Healthcare Limited), sospensione iniettabile: indicati per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età.

(Viatris Healthcare Limited), sospensione iniettabile: indicati per l’immunizzazione attiva degli adulti e dei bambini a partire dai 6 mesi di età. Vaxigrip (Sanofi Winthrop Industrie), sospensione iniettabile: indicato per l’immunizzazione attiva degli adulti, comprese le donne in gravidanza, e dei bambini dai 6 mesi di età. La vaccinazione materna delle donne in gravidanza estende la protezione ai lattanti a partire dalla nascita e fino ai 6 mesi di età (protezione passiva).

La campagna dal mese di ottobre

Così come suggerito dal Ministero della Salute, la campagna di vaccinazioni gratuita a carico del Servizio Sanitario Nazionale sarà condotta a partire dall’inizio di ottobre. La vaccinazione sarà tuttavia possibile in qualsiasi momento della stagione influenzale.

La vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente a tutti i cittadini al di sopra dei 60 anni, alle donne in gravidanza e nel post parto e ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni.

Potranno ricevere il vaccino gratuito anche coloro affetti da malattie che li rendono più sensibili alle complicanze in caso di influenza e ai loro famigliari.

Ancora, agli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, ad altri lavoratori socialmente utili ed esposti e a lavoratori a contatto con animali.

Il picco di influenza atteso a dicembre

La campagna di vaccinazioni inizia a partire dalla 40esima settimana dell’anno in risposta alla consueta evoluzione dell’influenza stagionale.

Mediamente in Italia la circolazione dei virus influenzali tende ad aumentare durante l’autunno, raggiungendo il livello più elevato nei mesi invernali.

Nel 2025, il picco di infezioni respiratorie acute fu raggiunto tra il 15 e il 21 dicembre 2025, con 17,6 casi ogni mille assistiti.