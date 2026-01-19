Airbus A340 voluto da Renzi e costato 168 milioni svenduto a 1 euro da Etihad ai commissari di Alitalia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Airbus A340, noto alla cronaca come “Air Force Renzi“, costò 168 milioni di euro. Di recente è emerso che è stato venduto da Etihad Airways ai commissari straordinari di Alitalia alla cifra simbolica di un euro. Il quadrimotore era stato voluto dall’allora premier toscano per le missioni all’estero. Dal 2018 è fermo all’aeroporto di Roma Fiumicino e ha perso le abilitazioni per volare.

L’Airbus A340 fermo dal 2018 e costato complessivamente 168 milioni di euro

A rivelare i dettagli dell’operazione è il Corriere della Sera, che ha potuto visionare sia l’atto di compravendita sia la visura presso l’Ente nazionale per l’aviazione civile.

L’Airbus A340 è di fatto stato regalato, anche se la vicenda è più complessa. La vendita a un solo euro è avvenuta nel maxi-accordo datato al 2023 tra Etihad, che aveva investito senza ottenere risultati significativi in Alitalia, e i commissari dell’ex vettore nazionale, ossia Gabriele Fava (poi passato a guidare l’Inps), Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso.

L’intesa ha avuto l’ok anche a livello politico e prevede l’esborso di centinaia di milioni di euro a favore dell’amministrazione straordinaria.

L’Airbus A340 non effettua più voli dall’estate del 2018. Al momento è fermo a poca distanza dagli hangar di Atitech all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Ora sarà venduto a pezzi ai compratori interessati, hanno rivelato due fonti che sarebbero al corrente dei piani dei commissari. Il Corriere ha tentato di far parlare i protagonisti della trattativa, ossia i commissari e Etihad, ricevendo silenzio. Zero commenti.

Nel 2014 il governo va in cerca di un aereo capace di coprire lunghe distanze senza dover fare scali per il rifornimento. Gli Airbus A319 in dotazione all’Aeronautica Militare non sono in grado di garantire questo tipo di voli. Ecco allora che viene individuato l’Airbus A340 di Etihad Airways, che nel frattempo era entrata in Alitalia con il 49%.

A questo punto c’è un nodo da sciogliere. Lo Stato non può siglare un contratto di leasing con una società extra-Ue. Per risolvere l’impasse si raggiungono due accordi.

Il primo, il numero 808, stipulato tra Alitalia e il ministero della Difesa il 17 maggio 2016 quando a Palazzo Chigi c’è Renzi, prevede un “sub-noleggio” che include svariate prestazioni accessorie, come la manutenzione, l’addestramento dei piloti, l’intrattenimento di bordo. Totale della spesa 168 milioni di euro in otto anni.

Poi c’è il secondo accordo, vale a dire il contratto tra Alitalia ed Etihad, la cui firma è datata 9 giugno 2016. Si tratta di un’intesa che contempla quattro grandi blocchi di spesa: il leasing costato 81 milioni, la manutenzione costata 31 milioni, l’handling costato 12 milioni e l’addestramento dei piloti costato quasi 4 milioni.

Per il noleggio dell’Airbus A340, Alitalia versava a Etihad 512.198 dollari ogni mese, ma ne otteneva 590.889,60 dalla Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità (Armaereo), il settore del ministero della Difesa che gestisce anche gli aerei di Stato.

Si arriva ad agosto 2018. A Palazzo Chigi è arrivato Giuseppe Conte che ferma tutto. Dopo 88 voli istituzionali l’A340 viene parcheggiato a Fiumicino e lì rimane fino ad oggi.

Gli ipotetici 40 milioni di euro che si sarebbero potuti risparmiare

La vicenda dell'”Air Force Renzi” è stata molto discussa. Il quotidiano La Verità, citando una consulenza tecnica depositata dalla procura di Civitavecchia, scrive che se l’aereo fosse stato comprato o noleggiato ai prezzi di mercato, si sarebbero risparmiati circa 40 milioni di euro.

La vicenda è stata archiviata dalla stessa procura di Civitavecchia che non ha ravvisato gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Quanto vale oggi l’Air Force Renzi e il documento della compravendita a un euro

Secondo le valutazioni degli esperti, l’A340 nel 2018 aveva un valore di mercato di 3,43 milioni di euro. Oggi di zero. Si potrà però fare un po’ di cassa vendendolo a pezzi.

Attualmente l’aereo fa parte degli asset di Alitalia in amministrazione straordinaria. Il jet, come recitano i documenti visionati dal Corriere, è stato venduto “unitamente a quattro motori Rolls-Royce Trent, nonché alle apparecchiature, agli strumenti, agli accessori, all’equipaggiamento, alle pertinenze, ai log books, ai manuali di volo, alla documentazione, al manuale di manutenzione del costruttore e a ogni altro documento e manuale. Il prezzo della compravendita dell’aeromobile è stato pattuito tra venditore e acquirente nella somma complessiva simbolica di euro 1,00″.