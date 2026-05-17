Airbus esce di pista in Croazia durante il decollo, paura tra i 130 passeggeri a bordo dell'aereo: il video

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Aereo con 135 persone a bordo esce di pista all’aeroporto di Spalato, in Croazia. I piloti di un Airbus della Croatia Airlines hanno effettuato una frenata improvvisa facendo finire il velivolo nel terriccio durante le fasi di decollo. Un incidente che non ha causato gravi conseguenze, ma che ha provocato momenti di panico tra i passeggeri.

L’incidente in fase di decollo

L’episodio è avvenuto nella giornata di sabato 16 maggio, mentre l’aereo del vettore croata con 130 passeggeri a bordo si stava preparando al decollo dall’aeroporto di Spalato, con destinazione Francoforte, in Germania. Nessuno dei viaggiatori e dei cinque membri dell’equipaggio è rimasto ferito.

Poco prima di spiccare il volo, l’Airbus A220-300 è uscito fuori dalla pista dopo una brusca frenata dei piloti effettuata “in conformità con le procedure di sicurezza previste”, come spiegato dalla Croatia Airlines.

La brusca frenata

I responsabili della compagnia hanno comunicato che i piloti hanno eseguito la manovra d’emergenza volontariamente, come previsto dai protocolli, ma sulle cause dell’incidente non sono stati forniti dettagli.

Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale, le indagini sul motivo dell’avaria sono in corso e “ulteriori informazioni saranno diffuse dopo il completamento dei controlli tecnici iniziali e delle procedure ufficiali”.

“Alle 13:30, l’aereo è uscito parzialmente di pista, ovvero ha interrotto il decollo ed è uscito di pista con la ruota principale sinistra. Dopodiché, l’aereo si è fermato”, ha dichiarato alla stampa locale Davor Mišić, direttore del traffico aereo di Croatia Airlines.

In ogni caso la compagnia ha tenuto a specificare che “tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono illesi e nessuno è rimasto ferito”.

Le testimonianze dell’Airbus finito fuori pista

In seguito all’emergenza, le procedure di sbarco dei 130 passeggeri si sono svolte in completa tranquillità, con i viaggiatori che sono stati accompagnati all’interno del terminal dell’aeroporto croato e successivamente fatti imbarcare su altri voli per consentire loro di completare il viaggio verso la Germania.

L’imprevisto ha provocato la sospensione momentanea del traffico aereo dello scalo di Spalato, portando ad alcuni ritardi sui voli.

“I passeggeri hanno sentito un forte boato e l’aereo si è inclinato su un fianco. Siamo fortunati che nessuno si sia fatto male”, ha detto Anna Jakober, una testimone che ha visto l’incidente dall’aeroporto.