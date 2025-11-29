Airbus ferma oltre 6mila aerei A320 per possibili danni da radiazioni solari, quali sono i voli cancellati

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Airbus ha chiesto di aggiornare il software di controllo degli aeromobili del tipo A320: i velivoli potrebbero essere danneggiati da un’intensa attività di radiazioni solari. Secondo alcune fonti, oltre all’aggiornamento del software, potrebbe essere necessario anche un riallineamento dell’hardware, cose che porterebbero a pesanti interruzioni dell’operatività, con migliaia di voli a rischio.

Perché Airbus ha fermato oltre 6mila aerei

Sono stati fermati, per modifiche urgenti, oltre 6mila aerei usati per tratte medie e brevi. Con una nota diffusa venerdì sera, Airbus ha spiegato che servono modifiche urgenti di uno dei software del computer di bordo che controlla diversi comandi critici.

“Ci scusiamo per l’inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta e prioritaria”, ha dichiarato il produttore di aeromobili, aggiungendo di avere chiesto proattivamente alle autorità aeronautiche di tutto il mondo di chiedere agli operatori un’immediata azione precauzionale tramite un’allerta.

Alcune indagini, infatti, hanno rivelato che un’intensa radiazione solare può corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo.

Quanti e quali voli sono a rischio

Ma lo stop agli aerei e i conseguenti controlli, con il richiamo mondiale di oltre 6mila Airbus, avranno degli effetti su viaggi e passeggeri? Il rischio c’è e si teme che migliaia di voli che saranno o rischiano di essere cancellati.

L’intervento di modifiche sugli A319, A320 e A321 può richiedere da un minimo di “tre ore” a un massimo di “qualche settimana“. Come si legge anche nel comunicato della società, “Airbus riconosce che queste raccomandazioni porteranno a interruzioni operative per passeggeri e clienti”.

Le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India e Air India Express hanno annunciato che tra i 200 e i 250 voli subiranno ritardi o cancellazioni a seguito della richiesta di Airbus. In totale le compagnie aeree indiane dispongono di circa 560 aeromobili della famiglia A320, ma non hanno rivelato il numero di aeromobili interessati.

L’incidente del 30 ottobre

Il richiamo arriva dopo settimane di indagini su quanto accaduto il 30 ottobre a un volo JetBlue 1230, decollato da Cancún, in Messico, e diretto a Newark, New York.

Un malfunzionamento del computer, infatti, provocò una perdita di controllo, come viene definita tecnicamente: l’aereo cioè iniziò una discesa repentina, che per fortuna durò pochi secondi.

La discesa avvenne durante la fase di crociera e non era dunque programmata: l’aereo effettuò un atterraggio d’emergenza in Florida, a Tampa, e diversi passeggeri rimasero feriti. Secondo quanto comunicato dopo alcune verifiche, il guasto a un particolare componente del sistema computerizzato aveva causato l’abbassamento del muso non comandato durante la fase di crociera.

L’ente che si occupa della sicurezza dei trasporti negli Usa dovette ammettere che, appunto durante la fase di crociera, l’aereo effettuò “una discesa incontrollata per circa 4–5 secondi”.

Quali sono le compagnie aeree coinvolte

Ora dunque è arrivato il richiamo. Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo l’annuncio di Airbus. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha emesso una direttiva che obbliga gli operatori degli A320 a risolvere il problema.

L’agenzia ha affermato che ciò potrebbe causare “disagi a breve termine” negli orari dei voli, con American Airlines che è tra i vettori che stanno adempiendo all’ordine. La compagnia ha iniziato a identificare e completare l’aggiornamento software e prevede che il lavoro sulla grande maggioranza dei suoi A320 sarà completato venerdì e sabato.

American ha circa 480 aerei della famiglia A320. Circa 340 di essi sono stati identificati come bisognosi della sostituzione del software, ma American ritiene che il numero effettivo sarà inferiore. Delta ha dichiarato che il problema dovrebbe riguardare meno di 50 dei suoi A321neo. United ha detto di non essere interessata.

La compagnia aerea giapponese All Nippon Airways (ANA) ha cancellato 95 voli domestici nella giornata di sabato. Il problema ha riguardato nello specifico 34 jet A320 della compagnia nipponica che richiedono un aggiornamento urgente del software di bordo. Le cancellazioni hanno coinvolto circa 13.200 passeggeri, principalmente in transito dall’aeroporto di Haneda a Tokyo, ma anche da scali minori come Akita, Saga e Tottori.