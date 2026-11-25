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Al Bano ha difeso il suo concerto di Tel Aviv davanti a Bianca Berlinguer , nella puntata di È sempre Cartabianca andata in onda su Rete 4 mercoledì 25 novembre. La conduttrice gli ha chiesto se cantare in Israele non finisca per legittimare in qualche modo il governo israeliano e lui ha risposto che “la musica è strumento di pace da sempre”. Non solo musica, nell’intervento si è parlato anche di Gaza e del premier uscente Benjamin Netanyahu.

Il concerto di Tel Aviv e la domanda di Berlinguer sul governo israeliano

Netanyahu e il 7 ottobre: ​​la replica di Berlinguer e l'intervento di Mauro Corona

Mosca, il concerto per la pace e l'appello a Meloni rilanciato da Zakharova

Il concerto di Tel Aviv e la domanda di Berlinguer sul governo israeliano

Il cantante di Cellino San Marco si era esibito il 13 settembre al Charles Bronfman Auditorium di Tel Aviv, per il capodanno ebraico. Ha raccontato che al ritorno in Italia, per quelli che lui ha definito “hater”, era diventato “un imbecille e un deficiente”.

A quel punto Bianca Berlinguer gli ha chiesto se non ritenesse “un po’ grave” andare a cantare lì, visto che a Gaza si sta consumando un vero e proprio genocidio, come peraltro hanno sottolineato tantissimi organismi internazionali e organizzazioni non governative come Amnesty International.

Al Bano ha obiettato che, visto che si è confrontato con amici israeliani, non tutti vogliono il male di Gaza . La conduttrice ha poi replicato che nessuno si mobilita per far capire che una parte importante della popolazione è contraria.

Alla domanda sulla legittimazione ha invece risposto: “La musica è strumento di pace da sempre” . Ha aggiunto che tutti dovrebbero seminare la voglia di pace, a destra come a sinistra, e che la parola guerra andrebbe cancellata dal vocabolario.

Netanyahu e il 7 ottobre: ​​la replica di Berlinguer e l’intervento di Mauro Corona

Bianca Berlinguer, dialogando con Al Bano e Mauro Corona, ha indicato come aggressori Netanyahu, per quanto sta accadendo ai palestinesi, e la Russia, per aver invaso l’Ucraina. Il cantante ha ammesso che anche Netanyahu possa essere considerato un aggressore, ma ha chiesto da quando sia nata la situazione, chiamando in causa il 7 ottobre 2023. Ricordiamo, a questo proposito, che quei dati segnano l’inizio dell’attuale fase di un conflitto le cui origini risalgono alla fine dell’Ottocento .

Il cantante ha poi riportato le parole di un amico, secondo cui la pace sarebbe impossibile perché ci sono “tremila anni di guerra”, anche se è una ricostruzione che non trova riscontro nella storia del conflitto israelo-palestinese. Berlinguer ha replicato che a mancare è soprattutto la volontà di Israele di fare la pace .

In un passaggio successivo è intervenuto lo scrittore Mauro Corona, ospite fisso del programma. Ha detto: “Mettiamo che uno ami Netanyahu, che parteggi per lui, ma col cuore, con l’anima, col sentimento…possibile che non inorridisca a vedere gente nel pantano da mesi, morti, bambini? Il suo cuore dov’è?” Al Bano, a quel punto, ha applaudito.

Mosca, il concerto per la pace e l’appello a Meloni rilanciato da Zakharova

Berlinguer gli ha chiesto anche del ritorno a suonare a Mosca e se fosse vero che per lui la pace è vicina. Lui ha risposto di non averlo detto e che sulla Piazza Rossa stanno preparando un concerto per la pace , che aspetta con impazienza.

La conduttrice gli ha ricordato l’appello alla premier Giorgia Meloni contro le sanzioni, rilanciato dalla portavoce del ministero degli Esteri russa Maria Zakharova , e ha fatto notare che l’aggressore dell’Ucraina è la Russia. Al Bano ha risposto di non volersi addentrare in discorsi che potrebbero essere interpretati male.

L’appello risale a un’intervista diffusa online il 21 ottobre e ripresa su Telegram da Zakharova pochi giorni dopo. Già dopo il concerto di San Pietroburgo del giugno 2025 Al Bano aveva definito l’evento “niente di politico, solo musica e pace”.