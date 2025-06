Al Bano e Romina Power litigano per il concerto in Russia, lo scontro e la frase su Putin

Nervi tesi tra gli ex coniugi Al Bano Carrisi e Romina Power. La cantante ha tuonato sull’ex marito dopo che ha deciso di esibirsi in un concerto a San Pietroburgo. In particolare, ha dichiarato di dissociarsi dalla canzone ‘Felicità’ intonata in Russia, sottolineando che lei ha rifiutato di salire sul palco in quanto ritiene che in questo momento, nella terra degli zar, non sia il caso di cantare certi brani. Al Bano ha replicato dicendo che le dichiarazioni dell’ex moglie sono state una “coltellata”. Inoltre ha definito Putin una “persona perbene”.

Concerto in Russia, botta e risposta tra Al Bano e Romina Power

Il 20 giugno scorso Al Bano ha tenuto un concerto a San Pietroburgo e si è beccato una buone dose di critiche. Stavolta, a puntare il dito contro di lui è stata anche l’ex moglie.

“Mi dissocio dalla canzone ‘Felicità‘ cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare ‘Felicità'”. Così Romina Power in aperta polemica con l’ex marito.

Fonte foto: ANSA Romina Power e Al Bano Carrisi

“Questa è proprio una coltellata che non mi aspettavo da una signora che è anche la madre dei miei figli“, la risposta di Al Bano, raggiunto dal Corriere della Sera.

L’intervento dell’artista americana ha lasciato intendere a chiare lettere che al concerto di San Pietroburgo è stata invitata anche lei. Al Bano contesta però tale versione, affermando di avere forti sospetti sul fatto che all’ex moglie sarebbe stato chiesto di salire sul palco.

Carrisi parla di “coltellata” ricevuta dall’ex moglie

“Al Bano e Romina Power – ha spiegato Carrisi parlando di sé in terza persona – sono stati un duo straordinario, per anni, quando tra di loro c’era amore. Lei a un certo punto ha deciso di tagliare, di andarsene in America, di rompere una famiglia e un duo straordinario. Ognuno ha il diritto di fare nella sua vita ciò che vuole. E lei lo ha fatto. Adesso se n’è ritornata in Puglia. Ma perché spara queste bordate? A che titolo?”.

Al Bano ha proseguito, dicendo di essere rimasto molto stupito da quello che ha scritto Romina. Dopodiché ha riferito che a lui non risulta che l’ex sia stata invitata nella metropoli russa: “Lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata chiamata a esibirsi, mi piacerebbe che facesse vedere che è stata cercata e che poi ha deciso di non andarci. Questa è proprio una coltellata”.

La frase su Putin definito una “persona perbene”

Quando è stato chiesto un parere su Putin, Al Bano ha raccontato di conoscere il presidente russo dal 1986, quando ha fatto una serie di spettacoli nell’allora Leningrado. Poi lo ha incontrato al Cremlino, insieme con Eltsin, e le rispettive famiglie si sono “salutate e abbracciate”. Sono seguiti altri incontri con lo ‘Zar’.

“Io so che Putin è il più occidentale dei russi, è una persona perbene”, ha sostenuto Al Bano per poi aggiungere: “Certo la guerra è un dolore per tutti. Non condivido in nessun modo l’idea della guerra, non posso dimenticare i racconti di mio padre costretto a combattere nel secondo conflitto mondiale: la guerra è un disastro, è un cancro per la società”.

Il cantante di Cellino San Marco non ha mostrato nessun pentimento per il concerto. Anzi si è descritto “come messaggero di pace”. “Perché se mi chiamano vuol dire che hanno bisogno di me, la musica di Al Bano rappresenta la fame di pace che ha il popolo russo”, ha dichiarato, parlando poi del “bisogno della vitamina “F”, di Felicità”.

“Da 42 anni quella canzone è diventata un inno, la felicità è pace e vita, mentre con la guerra sappiamo quello che succede: molte mamme non rivedranno i loro figli”, ha concluso Carrisi che nelle scorse ore si è reso anche protagonista di una gaffe ai microfoni del Tg1.

Parlando con una giornalista italiana, ha dichiarato che i media affermano il falso quando scrivono che in Russia piovono “bombe e cannonate” in quanto, a detta sua, la situazione è tranquilla. L’inviata del Tg1 gli ha fatto notare che la guerra è combattuta altrove, non entro i confini russi.