Al Bano in lacrime a Romina Power sulla figlia Ylenia, "hai deciso di non volerlo più, io continuerò a vivere"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo l’intervista di Romina Power a Belve, Al Bano ha replicato a Domenica In. Ospite di Mara Venier, il cantante si è sfogato contro l’ex moglie e in particolare sulle dichiarazioni in merito alla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi. Per Romina sarebbe stato uno dei motivi della fine del loro matrimonio. “Non me ne sono mai fregato”, ha dichiarato e ha chiesto all’ex moglie di “non ammazzarlo” con parole forti come quelle usate a Belve.

La risposta a Romina Power

Romina Power è stata ospite a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani, la cantante ha ricordato la figlia Ylenia Carrisi. Ha dichiarato che la sente ancora “presente”, ma soprattutto ha detto che l’assenza di Al Bano ha avuto effetti sulla fine del loro matrimonio.

Il cantante ha deciso di rispondere alle parole dell’ex moglie, che lo ha definito come un “sostegno” che non c’era. Al Bano dichiara: “Se avessi saputo di dover attraversare questa interminabile via crucis…”. Il riferimento non è alla trasmissione Domenica In, come dice lui stesso. Mara Venier gli si avvicina, gli chiede se vuole dire altro, ma di rispettare le parole di Romina Power.

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Al Bano, rivolto direttamente alla videocamera come se stesse parlando con Romina, dice: “Non ammazzarmi, non lo merito. Io so che sono stato un grande sostegno, un grande pilastro. Lo so perché l’ho fatto. Non sono andato a fare grandi serate o fregandomene del fatto”.

Il ruolo di Al Bano

Il cantante spiega che il matrimonio era già in crisi quando la figlia è scomparsa. “Ho tentato di tutto per salvare l’unione”. E sull’assenza nel caso di Ylenia, aggiunge: “Lei non mi ha visto. Chi andava in giro a New Orleans con l’ispettore della polizia?”.

Risponde: “Io, mi ha portato in macchina con altri poliziotti nei posti più trucidi, dove spacciavano, con le pistole in mano, come si fa a dire che non c’era il sostegno? Dov’eri tu? Perché spari queste cose alle mie spalle?”. Sulle parole di Romina quindi dichiara che sono “da schiaffi, da pugnalata nel cuore”.

Su Ylenia

Al Bano, a differenza di Romina, non crede che la figlia sia ancora viva e da qualche parte. A Domenica In ha dichiarato: “Ylenia è nel cuore di Romina, nel mio cuore”. Con gli occhi lucidi, aggiunge: “È solo lì che è viva”.

Il cantante è visibilmente scosso. Batte il pugno sulla propria gamba prima di emettere un verso per tentare di darsi energia. Chiede anche un bicchiere d’acqua perché trova difficile parlare. Dice: “Non è stata quella la verità, io ho accettato la verità ed è stata dura, è dura e non passerà mai. Ma non mi creo illusioni. Ylenia sta in questo cuore e sicuramente anche nel tuo”.

Infine Al Bano ha spiegato che quando hanno lasciato New Orleans era ormai finita. L’ultima volta che hanno cantato insieme è stato a luglio 1994 a San Siro. “Quel contratto dovevamo rispettarlo”, ha concluso.