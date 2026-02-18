Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino per l'esclusione da Sanremo, "si complica la vita col mare calmo"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Qualche sassolino dalla scarpa ha deciso di toglierselo. Al Bano non è stato tenero nei confronti di Carlo Conti anche se non lo ha citato direttamente. “Sanremo è come una nave e tutto dipende sempre dal comandante. Ci sono quelli bravi e poi ci sono gli Schettino“, ha detto l’artista pugliese, escluso anche dagli spot con i grandi successi del Festival di Sanremo.

Al Bano paragona Carlo Conti a Schettino

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Al Bano ha parlato di Sanremo dal suo punto di vista.

“Sanremo è come una nave e tutto dipende sempre dal comandante. Ci sono quelli bravi, capaci di tenere la rotta e portare la nave in porto anche attraverso tempeste di polemiche“, ha detto.

Poi il cantante pugliese ha deciso di pungere: “E poi ci sono gli Schettino, che riescono a complicarsi la vita pure col mare calmo”, ha detto, pur senza fare nomi precisi.

Sanremo esclude Al Bano

Facile immaginare il riferimento a Carlo Conti (ma forse pure al predecessore Amadeus).

Al Bano è stato escluso anche dagli spot con i grandi successi sanremesi e non ha nascosto il suo stupore.

“Mi sembra incredibile”, ha detto riferendosi alla campagna pubblicitaria della Rai nelle piazze italiane con i grandi successi del festival e in cui non compare alcuna canzone di Al Bano.

Al Bano dice no

“Me l’hanno riferito e mi sembra incredibile. Credo di aver contribuito alla storia del Festival”, ha sottolineato il cantante pugliese.

“Cancellare con un colpo di spugna decine di partecipazioni e successi entrati nella memoria collettiva in Italia e nel mondo mi pare una scelta davvero incomprensibile”, ha aggiunto.

“Ora se mi chiamano rispondo: no, grazie”, ha concluso, senza nascondere la delusione e lo stupore.

Sanremo e le polemiche

Come ogni edizione che si rispetti, anche quella del 2026 del Festival di Sanremo non fa eccezione e non si fa mancare, oltre agli annunci, anche le polemiche.

Tra le varie quelle relative al dietrofront di Andrea Pucci che ha deciso di rinunciare dopo che la partecipazione del comico come co-conduttore aveva scatenato non poche polemiche.

Poi è toccato a Carlo Conti, che ha ricevuto il tapiro di Striscia e ha smentito l’accusa di un Festival filogovernativo: “Mica chiedo cosa voti”, ha replicato il conduttore.